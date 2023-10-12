Число жертв нападения ХАМАСа на Израиль возросло до 1300, — СМИ

Судьба примерно 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа, до сих пор остается неизвестной.

Число погибших в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль возросло до 1300. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что судьба около 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа во время неожиданной атаки террористической группировки ХАМАС, до сих пор остается неизвестной.

Кроме того, около 3300 человек получили ранения, в том числе 28 находятся в критическом состоянии и 350 - в тяжелом.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

Напомним, Нетаньяху опубликовал загадочное сообщение с видео ударов по Газе.

Кроме того, ХАМАС угрожает казнить заложников в ответ на удары по Газе.

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