В Варшаве мужчина угрожал взорвать себя

Мужчина вылез на памятник жертвам Смоленской катастрофы и угрожал подрывом.

На центральной площади города Варшава в Польше неизвестный мужчина угрожал взорвать себя. Предварительно, он вылез на памятник жертвам Смоленской катастрофы. Инцидент произошел за день до парламентских выборов в стране, – сообщает PAP.

После длительных переговоров с полицией и правоохранительными органами, мужчина, находившийся на памятнике, сдался правоохранителям.

На месте происшествия оперативно действовали контртеррористические подразделения, а в целом приняли участие несколько сотен правоохранителей. Ситуация удалось решить без жертв и материального ущерба, инцидент завершился задержанием мужчины, который угрожал взорвать себя на памятнике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.