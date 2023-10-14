В Турции нашли мертвым российского топ-дипломата, — СМИ

В своем гостиничном номере был найден мертвым руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД рф Николай Кобринец.

В одной из гостиниц Стамбула 13 октября нашли мертвым главу департамента общеевропейского сотрудничества МИД рф Николая Кобринца. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Как пишет издание, российский дипломат прибыл в столицу Турции накануне, чтобы принять участие во встрече послов.

Отмечается, что Кобринец не пришел за собрание. Коллеги заинтересовались его отсутствием и решили позвонить по телефону, а когда не смогли дозвониться, то обратились в гостиницу. Персонал вошел в номер дипломата и обнаружил тело.

Приехавшие на вызов медики констатировали смерть. По предварительным данным, Кобринец умер от сердечного приступа. Тело доставили в морг для установления точной причины смерти. Начато расследование.

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