На Тернопольщине правоохранители вместо взрывчатки нашли «минировщика» местной школы

Псевдоминер, который анонимно сообщил о взрывном устройстве, теперь ожидает суда.

На Тернопольщине правоохранители задержали псевдоминера, который сообщил о взрывчатке в машине возле местной школы. Однако на по указанному месту взрывчатку специалисты не нашли, однако разыскали шутника, - рассказал начальник ГУ НП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Во время расследования, полицейские быстро установили и задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Чертковского района. За подобные действия, угрозу общественной безопасности и расходы экстренных служб на выезд, ему грозит от 6 лет до пожизненного лишения свободы, а также возмещение более 60 тысяч гривен в пользу государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.