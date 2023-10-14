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  1. В Украине

На Тернопольщине правоохранители вместо взрывчатки нашли «минировщика» местной школы

22:58, 14 октября 2023
Псевдоминер, который анонимно сообщил о взрывном устройстве, теперь ожидает суда.
На Тернопольщине правоохранители вместо взрывчатки нашли «минировщика» местной школы
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На Тернопольщине правоохранители задержали псевдоминера, который сообщил о взрывчатке в машине возле местной школы. Однако на по указанному месту взрывчатку специалисты не нашли, однако разыскали шутника, - рассказал начальник ГУ НП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Во время расследования, полицейские быстро установили и задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Чертковского района. За подобные действия, угрозу общественной безопасности и расходы экстренных служб на выезд, ему грозит от 6 лет до пожизненного лишения свободы, а также возмещение более 60 тысяч гривен в пользу государства.

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