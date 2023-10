Ізраїль дав мешканцям Гази 24 години на евакуацію

Ізраїль закликав жителів Гази евакуюватися з півночі на південь анклаву «для забезпечення власної безпеки».

На евакуацію ЦАХАЛ дав населенню 24 години.

«ЦАХАЛ закликає всіх цивільних осіб міста Газа евакуюватися зі своїх будинків на південь заради їхньої власної безпеки та захисту та переміститися в район на південь від Ваді-Газу, як показано на карті», – сказав речник ізраїльської армії Джонатан Конрікус у відеозверненні до палестинців.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH