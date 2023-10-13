Ізраїль дав мешканцям Гази 24 години на евакуацію

У ЦАХАЛ закликали людей виїхати ближче до кордону з Єгиптом.

Ізраїль закликав жителів Гази евакуюватися з півночі на південь анклаву «для забезпечення власної безпеки».

На евакуацію ЦАХАЛ дав населенню 24 години.

«ЦАХАЛ закликає всіх цивільних осіб міста Газа евакуюватися зі своїх будинків на південь заради їхньої власної безпеки та захисту та переміститися в район на південь від Ваді-Газу, як показано на карті», – сказав речник ізраїльської армії Джонатан Конрікус у відеозверненні до палестинців.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.

Крім того, ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари по Газі.

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