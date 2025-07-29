Верховна Рада розгляне законопроект щодо забезпечення законності актів місцевого самоврядування – які повноваження отримає орган нагляду

Народні депутати незабаром розглянуть в цілому законопроект щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

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Верховна Рада незабаром розгляне законопроект 13150 «щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування». Його рекомендував прийняти в цілому як закон Комітет ВР з питань організації державної влади.

Так, до закону про місцеве самоврядування вводиться нова стаття «Забезпечення законності актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування».

Таке забезпечення законності буде здійснюватися центральним органом виконавчої влади, який визначить Кабмін (у законопроекті визначений як «орган із забезпечення законності»).

Орган, визначений Кабміном, зможе поставити:

вимогу про усунення порушення законності

звернутися до суду з позовом про визнання акта обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування незаконним.

Також орган, визначений Кабміном, зможе зупиняти дію акта з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним та скасування, про що невідкладно інформує Президента та Кабмін. Це можливо за наявності очевидних ознак того, що акт обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування створює загрозу порушення територіальної цілісності України.

Зупинення дії акта має наслідком обов’язковість припинення виконання такого акта фізичними та юридичними особами, настання будь-яких інших юридично значущих наслідків у разі застосування такого акта та заборону здійснення будь-яких дій з майном (відчуження, передача прав тощо), якщо відповідне право виникло на підставі акта, дія якого зупинена.

Акти, визнані незаконними за позовом органу із забезпечення законності, втрачають чинність з дня набрання законної сили рішенням суду.

Суд може ухвалити рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих чи вчинених на їх основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які (їхні окремі положення), визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок прийняття чи видання акта (його окремих положень), визнаного незаконним за рішенням суду, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету.

Закон «Про місцеві державні адміністрації» пропонується доповнити статтею «Забезпечення місцевими державними адміністраціями законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

Так, забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється місцевими державними адміністраціями щодо актів:

районних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування – обласними держадміністраціями;

сільських, селищних, міських, районних у місті рад, їх виконавчих органів та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування – райдержадміністраціями.

Заходами із здійснення державного нагляду за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування є:

вимога про усунення порушення законності;

звернення до суду з позовом про визнання акта органу або посадової особи місцевого самоврядування незаконним.

Місцева державна адміністрація також може зупинити дію акта з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним та скасування, про що невідкладно інформує Президента та Кабмін, за наявності очевидних ознак того, що акт органу чи посадової особи місцевого самоврядування створює загрозу порушення територіальної цілісності України.

Зупинення дії акта має наслідком обов’язковість припинення виконання такого акта фізичними та юридичними особами, здійснення визначених таким актом повноважень, настання будь-яких інших юридично значущих наслідків у разі застосування такого акта та заборону здійснення будьяких дій з майном (відчуження, передача прав тощо), якщо відповідне право виникло на підставі акта, дія якого зупинена.

Акти втрачають чинність з дня набрання законної сили рішенням суду.

Суд може ухвалити рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих / вчинених на основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які (їхні окремі положення) визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок прийняття акта, визнаного незаконним за рішенням суду, відшкодовується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Забезпечення позову – на будь-якій стадії

Також законопроектом пропонується доповнити ч. 2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства (КАСУ), що передбачає підстави забезпечення позову, новим пунктом, за яким забезпечення позову у справах щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування буде допускатися як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи.

Це буде можливо, якщо очевидними є ознаки протиправності акта органу або посадової особи місцевого самоврядування і невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду про відновлення становища, яке існувало до прийняття такого акта.

КАСУ пропонується доповнити статтею 289-11 «Особливості провадження у справах щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування»

Правила цієї статті будуть поширюватися на розгляд адміністративних справ щодо:

законності нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім адмінсправ, розгляд яких передбачено статтею 264 КАСУ;

законності індивідуальних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які є предметом забезпечення законності актів таких органів та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

З позовною заявою має право звертатися уповноважений орган із здійснення нагляду за законністю.

Адміністративна справа вирішується окружним адміністративним судом за місцезнаходженням відповідного органу або посадової особи місцевого самоврядування за правилами загального позовного провадження протягом 15 днів з дня відкриття провадження.

Під час розгляду цих адміністративних справ суд перевіряє, чи акт органу або посадової особи місцевого самоврядування прийнято на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами, а в разі здійснення органом або посадовою особою місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також дотримання інших актів законодавства.

Пропонується, щоб цей закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та був уведений в дію через 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Також встановлено, що:

До прийняття законів про розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і органів державної влади та про особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі повноваження із забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує законність актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування.

Протягом одного року з дня введення в дію цього Закону повноваження із забезпечення законності актів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад, їхніх виконавчих органів та відповідних посадових осіб здійснюють обласні державні адміністрації. Районні державні адміністрації можуть вносити до обласних державних адміністрацій пропозиції щодо застосування заходів, передбачених цим Законом, стосовно зазначених актів.

Автор: Наталя Мамченко

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