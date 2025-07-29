Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении законности актов местного самоуправления – какие полномочия получит орган надзора

Народные депутаты вскоре рассмотрят в целом законопроект об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления.

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Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект 13150 «об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления». Его рекомендовал принять в целом как закон Комитет ВР по вопросам организации государственной власти.

Так, в закон о местном самоуправлении вводится новая статья «Обеспечение законности актов областных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления».

Такое обеспечение законности будет осуществляться центральным органом исполнительной власти, который определит Кабмин (в законопроекте определен как «орган по обеспечению законности»).

Орган, определенный Кабмином, сможет предъявить:

требование об устранении нарушения законности

обратиться в суд с иском о признании акта областного совета или соответствующего должностного лица местного самоуправления незаконным.

Также орган, определенный Кабмином, сможет приостанавливать действие акта с одновременным обращением в суд с иском о признании его незаконным и отмене, о чем незамедлительно информирует Президента и Кабмин. Это возможно при наличии очевидных признаков того, что акт областного совета или соответствующего должностного лица местного самоуправления создает угрозу нарушения территориальной целостности Украины.

Приостановление действия акта влечет за собой обязательность прекращения исполнения такого акта физическими и юридическими лицами, наступление любых других юридически значимых последствий в случае применения такого акта и запрет осуществления любых действий с имуществом (отчуждение, передача прав и т.п.), если соответствующее право возникло на основании акта, действие которого приостановлено.

Акты, признанные незаконными по иску органа по обеспечению законности, утрачивают силу со дня вступления в законную силу решения суда.

Суд может принять решение о признании незаконными актов и сделок, принятых или совершенных на их основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, которые (их отдельные положения) признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений.

Вред, причиненный физическому или юридическому лицу вследствие принятия или издания акта (его отдельных положений), признанного незаконным по решению суда, возмещается за счет местного бюджета.

Аналогично, Закон «О местных государственных администрациях» предлагается дополнить статьей «Обеспечение местными государственными администрациями законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления».

Так, обеспечение законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления осуществляется местными государственными администрациями в отношении актов:

районных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления – областными государственными администрациями;

сельских, поселковых, городских, районных в городе советов, их исполнительных органов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления – районными государственными администрациями.

Мерами по осуществлению государственного надзора за актами органов и должностных лиц местного самоуправления являются:

требование об устранении нарушения законности;

обращение в суд с иском о признании акта органа или должностного лица местного самоуправления незаконным.

Местная государственная администрация также может приостановить действие акта с одновременным обращением в суд с иском о признании его незаконным и отмене, о чем незамедлительно информирует Президента и Кабмин, при наличии очевидных признаков того, что акт органа или должностного лица местного самоуправления создает угрозу нарушения территориальной целостности Украины.

Приостановление действия акта влечет за собой обязательность прекращения исполнения такого акта физическими и юридическими лицами, осуществления определенных таким актом полномочий, наступление любых других юридически значимых последствий в случае применения такого акта и запрет осуществления любых действий с имуществом (отчуждение, передача прав и т.п.), если соответствующее право возникло на основании акта, действие которого приостановлено.

Акты утрачивают силу со дня вступления в законную силу решения суда.

Суд может принять решение о признании незаконными актов и сделок, принятых / совершенных на основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, которые (их отдельные положения) признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений.

Вред, причиненный физическому или юридическому лицу вследствие принятия акта, признанного незаконным по решению суда, возмещается за счет средств соответствующего местного бюджета.

Обеспечение иска – на любой стадии

Также законопроектом предлагается дополнить ч. 2 ст. 150 Кодекса административного судопроизводства (КАСУ), предусматривающую основания обеспечения иска, новым пунктом, согласно которому обеспечение иска по делам об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления будет допускаться как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела.

Это будет возможно, если очевидны признаки противоправности акта органа или должностного лица местного самоуправления и непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда о восстановлении положения, которое существовало до принятия такого акта.

КАСУ предлагается дополнить статьей 289-11 «Особенности производства по делам об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления».

Правила этой статьи будут распространяться на рассмотрение административных дел о:

законности нормативно-правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления, кроме административных дел, рассмотрение которых предусмотрено статьей 264 КАСУ;

законности индивидуальных актов органов и должностных лиц местного самоуправления, которые являются предметом обеспечения законности актов таких органов и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с законами «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях».

С исковым заявлением имеет право обращаться уполномоченный орган по осуществлению надзора за законностью.

Административное дело решается окружным административным судом по местонахождению соответствующего органа или должностного лица местного самоуправления по правилам общего искового производства в течение 15 дней со дня открытия производства.

При рассмотрении этих административных дел суд проверяет, принят ли акт органа или должностного лица местного самоуправления на основании, в пределах полномочий и способом, определенными Конституцией и законами, а в случае осуществления органом или должностным лицом местного самоуправления делегированных им полномочий органов исполнительной власти – также соблюдение других актов законодательства.

Предлагается, чтобы этот закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и был введен в действие через 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Также установлено, что:

До принятия законов о разграничении полномочий органов местного самоуправления и органов государственной власти и об особенностях осуществления исполнительной власти в городах Киеве и Севастополе полномочия по обеспечению законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления осуществляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий законность актов областных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления.

В течение одного года со дня введения в действие этого Закона полномочия по обеспечению законности актов сельских, поселковых, городских, районных в городе (в случае их создания) советов, их исполнительных органов и соответствующих должностных лиц осуществляют областные государственные администрации. Районные государственные администрации могут вносить в областные государственные администрации предложения о применении мер, предусмотренных этим Законом, в отношении указанных актов.

Автор: Наталя Мамченко

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