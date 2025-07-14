Правительственный орган сможет останавливать акты местного самоуправления — комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект «об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления», который вводит процедуру оперативной остановки нормативных актов органов местного самоуправления. Какие последствия это будет иметь для граждан.

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект 13150 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления». Инициаторами законопроекта выступило руководство фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Андрей Мотовиловец, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк и первый вице-спикер Александр Корниенко.

В частности, предлагается предусмотреть, что определенный Кабинетом Министров орган по обеспечению законности сможет приостанавливать действие акта областного совета или соответствующего должностного лица местного самоуправления с одновременным обращением в суд с иском о признании его незаконным и отмене.

Приостановка действия акта влечет за собой обязательное прекращение выполнения такого акта физическими и юридическими лицами и запрет осуществления любых действий с имуществом (отчуждение, передача прав и т.д.), если соответствующее право возникло на основании акта, действие которого приостановлено.

Также законодатели предлагают, чтобы суд мог принять решение о признании незаконными актов и сделок, принятых или совершенных на их основе органами или должностными лицами местного самоуправления, которые признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений.

Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате принятия или издания органом или должностным лицом местного самоуправления акта или его отдельных положений, признанного незаконным по решению суда, возмещается за счет местного бюджета.

Зміни до КАСУ

Забезпечення позову

Серед іншого, законопроектом пропонується доповнити ч. 2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства, що передбачає підстави забезпечення позову, новим пунктом, за яким забезпечення позову буде допускатися як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо очевидними є ознаки протиправності акта органу або посадової особи місцевого самоврядування і невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду про відновлення становища, яке існувало до прийняття такого акта (у справах щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування).

КАСУ пропонується доповнити статтею 289-11 «Особливості провадження у справах щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування»

Правила цієї статті будуть поширюватися на розгляд адміністративних справ щодо:

1) законності нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім адмінсправ, розгляд яких передбачено статтею 264 КАСУ;

2) законності індивідуальних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які є предметом забезпечення законності актів таких органів та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

З позовною заявою у справах щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування має право звертатися уповноважений орган із здійснення нагляду за законністю, визначений законами «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

Адміністративна справа щодо забезпечення законності вирішується окружним адміністративним судом за місцезнаходженням відповідного органу або посадової особи місцевого самоврядування за правилами загального позовного провадження протягом 15 днів з дня відкриття провадження.

При відкритті провадження у справі суд застосовує положення про обов’язкове досудове врегулювання спору, крім випадків, передбачених ч. 12 статті 76 1 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та частинами 13 і 14 статті 16-1 Закону «Про місцеві державні адміністрації».

Під час розгляду цих адміністративних справ суд перевіряє, чи акт органу або посадової особи місцевого самоврядування прийнято на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами, а в разі здійснення органом або посадовою особою місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також дотримання інших актів законодавства.

Апеляційні скарги на судові рішення у справах, передбачених новою статтею, можуть бути подані протягом 10 днів з дня проголошення судового рішення.

Відповідно, статтю 264 КАСУ, яка зараз встановлює особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших, пропонується доповнити нормою, що правила цієї статті не поширюються на розгляд справ щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, передбачених статтею 289-11 КАСУ.

У статті 272 КАСУ буде передбачено, що судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, статтею 289-11, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду справ, визначених статтею 289-11, не може повертати справу на новий розгляд. Ці судові рішення можуть бути оскаржені до суду касаційної інстанції.

Зміни до закону про місцеве самоврядування

До закону про місцеве самоврядування вводиться нова стаття 76-1 «Забезпечення законності актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування».

Відповідно до неї забезпечення законності актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабміном (далі – орган із забезпечення законності).

Орган із забезпечення законності здійснює забезпечення законності актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування шляхом:

запобігання порушенню законності в актах обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування у порядку, визначеному цією статтею;

державного нагляду за актами обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування, визначеними цією статтею.

Для запобігання порушенню законності в актах обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування орган із забезпечення законності:

не менше одного разу на квартал інформує обласні ради про зміни, внесені до законодавчих актів, що стосуються місцевого самоврядування (зокрема, щодо необхідності здійснення певної діяльності в наступному періоді), практику забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

за зверненням обласної ради, голови обласної ради надає консультації щодо застосування законодавства обласними радами та відповідними посадовими особами місцевого самоврядування.

Орган із забезпечення законності здійснює державний нагляд за актами обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування у разі відсутності в інших органів державної влади повноважень із здійснення державного нагляду, контролю за діяльністю (актами) обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування у відповідній сфері (галузі), що прямо передбачено спеціальним законом.

Державний нагляд за актами обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється органом із забезпечення законності щодо:

нормативно-правових актів обласних рад;

індивідуальних актів, прийнятих обласною радою або відповідною посадовою особою місцевого самоврядування, з питань відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад області, якщо таке відчуження здійснюється без застосування публічних конкурсних процедур, передбачених законом;

індивідуальних актів, прийнятих обласною радою або відповідною посадовою особою місцевого самоврядування з порушенням закону, з перевищенням повноважень або з порушенням процедури їх прийняття.

Заходами із здійснення державного нагляду за актами обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування є:

вимога про усунення порушення законності

звернення до суду з позовом про визнання акта обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування незаконним.

Форма вимоги про усунення порушення законності та порядок її оформлення встановлюються Кабміном.

Орган із забезпечення законності здійснює державний нагляд за актами обласних рад, відповідних посадових осіб місцевого самоврядування та застосовує заходи, передбачені цією статтею, не пізніше 60 днів з дня набрання чинності актом обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування згідно з методикою, затвердженою Кабміном.

Виявлення акта (окремих його положень) обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування, що не відповідає Конституції, законам и та/або прийнятий з перевищенням повноважень чи з порушенням процедури його прийняття є підставою для звернення органу із забезпечення законності до обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування з вимогою про усунення порушення законності, яка є обов’язковою для розгляду протягом 20 робочих днів з дня її отримання.

Про рішення, прийняте за результатами розгляду вимоги про усунення порушення законності, обласна рада або відповідна посадова особа місцевого самоврядування невідкладно інформує орган із забезпечення законності.

У разі відхилення, нерозгляду обласною радою або відповідною посадовою особою місцевого самоврядування вимоги про усунення порушення законності у строк, орган із забезпечення законності звертається до суду з позовом про визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта (окремих його положень) або про визнання протиправним та скасування індивідуального акта (окремих його положень) обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування.

Звернення органу із забезпечення законності до суду з позовом без попереднього надсилання вимоги про усунення порушення законності не допускається, крім випадків, передбачених частиною 12 цієї статті.

Звернення органу із забезпечення законності до обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування з вимогою про усунення порушення законності та її розгляд зазначеними суб’єктами здійснюються як заходи обов’язкового досудового врегулювання спору щодо законності акта (окремих його положень), прийнятого обласною радою або відповідною посадовою особою місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених частиною дванадцятою цієї статті.

За наявності очевидних ознак того, що акт обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування створює загрозу порушення територіальної цілісності України, орган із забезпечення законності зупиняє дію такого акта з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним та скасування, про що невідкладно інформує Президента та Кабмін.

Зупинення дії акта обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування має наслідком обов’язковість припинення виконання такого акта фізичними та юридичними особами, здійснення визначених таким актом повноважень, настання будь-яких інших юридично значущих наслідків у разі застосування такого акта та заборону здійснення будь-яких дій з майном (відчуження, передача прав тощо), якщо відповідне право виникло на підставі акта, дія якого зупинена.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їхні окремі положення, визнані незаконними за позовом органу із забезпечення законності, втрачають чинність з дня набрання законної сили рішенням суду.

Суд може ухвалити рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих чи вчинених на їх основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які (їхні окремі положення), визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок прийняття чи видання органом або посадовою особою місцевого самоврядування акта (його окремих положень), визнаного незаконним за рішенням суду, відшкодовується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Інформація про звернення органу із забезпечення законності до суду невідкладно оприлюднюється на його офіційному веб-сайті та офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації».

Крім того, у статті 76-2 «Забезпечення законності актів сільських, селищних, міських, районних у місті рад, їх виконавчих органів, районних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування» пропонується передбачити, що забезпечення законності актів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад, їх виконавчих органів, районних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється місцевими державними адміністраціями у порядку, визначеному Законом «Про місцеві державні адміністрації».

Єдиний державний реєстр актів місцевого самоврядування

Також у Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» буде передбачено Єдиний державний реєстр актів місцевого самоврядування (Реєстр актів) – це державна інформаційно-комунікаційна система, призначена для збирання, накопичення, обробки та зберігання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення прозорості діяльності таких органів та посадових осіб, цифрового захисту та збереження публічної інформації, сприяння формуванню єдиної правозастосовної практики щодо актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, сприяння здійсненню адміністративної процедури та забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Держателем Реєстру актів є Міністерство розвитку громад.

Адміністратором Реєстру актів є юридична особа публічного права, що визначається Кабміном. Програмне забезпечення Реєстру актів має забезпечувати зокрема ідентифікацію та автентифікацію суб’єктів, які вносять відомості до Реєстру актів в електронній формі, з використанням кваліфікованого електронного підпису, або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

До Реєстру актів вносяться відомості про всі акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

У разі визнання судом протиправним та нечинним нормативно-правового акта (окремих його положень), визнання протиправним та скасування індивідуального акта (окремих його положень) органу або посадової особи місцевого самоврядування уповноважена особа вносить відповідну інформацію до Реєстру актів не пізніше 10 робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду. Порядок ведення, надання доступу та користування Реєстром актів встановлюється Кабміном.

Інформація з Реєстру актів є відкритою, загальнодоступною (крім інформації з обмеженим доступом) публічною інформацією, що безоплатно надається адміністратором Реєстру актів та підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті держателя Реєстру актів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних .

Зміни до закону про державні адміністрації

У Законі «Про місцеві державні адміністрації» главу 1 розділу ІІІ пропонується доповнити статтею 16-1 «Забезпечення місцевими державними адміністраціями законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

Так, забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється місцевими державними адміністраціями щодо актів:

1) районних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування – обласними державними адміністраціями;

2) сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад, їх виконавчих органів та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування – районними державними адміністраціями.

Місцеві державні адміністрації забезпечують законність актів відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом:

запобігання порушенню законності в актах органів та посадових осіб місцевого самоврядування у порядку, визначеному цією статтею;

державного нагляду за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування, визначених цією статтею.

Для запобігання порушенню законності в актах органів та посадових осіб місцевого самоврядування місцеві державні адміністрації:

не менше одного разу на квартал інформують відповідні органи місцевого самоврядування про зміни, внесені до законодавчих актів, що стосуються місцевого самоврядування (зокрема, щодо необхідності здійснення певної діяльності в наступному періоді), практику забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

за зверненням відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а в передбачених законом випадках – також секретаря сільської, селищної, міської ради, голови районної, районної в місті (у разі її створення) ради надають консультації щодо застосування законодавства відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Місцеві державні адміністрації здійснюють державний нагляд за актами відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування у разі відсутності в інших органів державної влади повноважень із здійснення державного нагляду, контролю за діяльністю (актами) органів та посадових осіб місцевого самоврядування у відповідній сфері (галузі), що прямо передбачено спеціальним законом.

Державний нагляд за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється місцевими державними адміністраціями щодо:

1) нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

2) індивідуальних актів, що приймаються / видаються відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування, з питань відчуження об’єктів цивільних прав територіальної громади або спільної власності територіальних громад району, якщо таке відчуження здійснюється без застосування публічних конкурсних процедур, передбачених законом;

3) індивідуальних актів, що приймаються / видаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування з порушенням закону, перевищенням повноважень або з порушенням процедури їх прийняття / видання.

Заходами із здійснення державного нагляду за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування є:

1) вимога про усунення порушення законності;

2) звернення до суду з позовом про визнання акта органу або посадової особи місцевого самоврядування незаконним.

Форма вимоги про усунення порушення законності та порядок її оформлення встановлюються Кабміном.

Місцеві державні адміністрації здійснюють державний нагляд за актами відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування та застосовують заходи, передбачені цією статтею, не пізніше 60 днів з дня набрання чинності відповідним актом органу або посадової особи місцевого самоврядування згідно з методикою, затвердженою Кабміном.

Виявлення акта (окремих його положень) відповідного органу або посадової особи місцевого самоврядування, що не відповідає Конституції України, законам та/або прийнятий / виданий з перевищенням повноважень чи з порушенням процедури його прийняття / видання, є підставою для звернення місцевої державної адміністрації до такого органу або посадової особи місцевого самоврядування з вимогою про усунення порушення законності, яка є обов’язковою для розгляду протягом 20 робочих днів з дня її отримання.

Про рішення, прийняте за результатами розгляду вимоги про усунення порушення законності, орган або посадова особа місцевого самоврядування невідкладно інформує місцеву державну адміністрацію.

У разі відхилення, нерозгляду відповідним органом або посадовою особою місцевого самоврядування вимоги про усунення порушення законності у строк, визначений частиною дев'ятою цієї статті, місцева державна адміністрація звертається до суду з позовом про визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта (окремих його положень) або про визнання протиправним та скасування індивідуального акта (окремих його положень) відповідного органу або посадової особи місцевого самоврядування.

Звернення місцевої державної адміністрації до суду з позовом, передбаченим частиною десятою цієї статті, без попереднього надсилання вимоги про усунення порушення законності не допускається, передбачених частинами тринадцятою і чотирнадцятою цієї статті. Звернення місцевої державної адміністрації до органу або посадової особи місцевого самоврядування з вимогою про усунення порушення законності та її розгляд зазначеними суб’єктами здійснюються як заходи обов’язкового досудового врегулювання спору щодо законності акта (окремих його положень), прийнятого органом або посадовою особою місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених частинами тринадцятою і чотирнадцятою цієї статті.

За наявності очевидних ознак того, що акт органу чи посадової особи місцевого самоврядування створює загрозу порушення територіальної цілісності України, місцева державна адміністрація зупиняє дію такого акта з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним та скасування, про що невідкладно інформує Президента України та Кабінет Міністрів України.

Зупинення дії акта органу або посадової особи місцевого самоврядування має наслідком обов’язковість припинення виконання такого акта фізичними та юридичними особами, здійснення визначених таким актом повноважень, настання будь-яких інших юридично значущих наслідків у разі застосування такого акта та заборону здійснення будьяких дій з майном (відчуження, передача прав тощо), якщо відповідне право виникло на підставі акта, дія якого зупинена.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їхні окремі положення, визнані незаконними за позовом місцевої державної адміністрації, втрачають чинність з дня набрання законної сили рішенням суду.

Суд може ухвалити рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих / вчинених на основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які (їхні окремі положення) визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в наслідок прийняття / видання органом або посадовою особою місцевого самоврядування акта (його окремих положень), визнаного незаконним за рішенням суду, відшкодовується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Інформація про звернення місцевої державної адміністрації до суду невідкладно оприлюднюється на її офіційному веб-сайті та офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації».

У статті 25 пропонується встановити, що місцева державна адміністрація забезпечує виконання Конституції України та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, забезпечує законність у діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, забезпечує законність актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування у порядку, визначеному цим Законом.

У статті 31 – що голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність та забезпечують законність у діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сприяють їм у виконанні покладених на них завдань.

З цією метою голови місцевих державних адміністрацій:

1) вносять пропозиції до відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо визначення пріоритетів у діяльності їхніх територіальних органів;

2) проводять спільні засідання (наради) з керівниками територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, за результатами яких приймаються взаємоузгоджені рішення, що оформлюються протоколом та є обов’язковими до виконання відповідними керівниками територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

3) здійснюють контроль за реалізацією керівниками територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади визначених пріоритетів та за виконанням взаємоузгоджених рішень, прийнятих на спільних засіданнях (нарадах);

4) інформують міністерства, інші центральні органи виконавчої влади про стан реалізації керівниками їхніх територіальних органів визначених пріоритетів та про виконання ними взаємоузгоджених рішень, прийнятих на спільних засіданнях (нарадах);

5) порушують перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, а у випадках, визначених цим Законом, – перед Кабінетом Міністрів України, питання про скасування наказу керівника територіального органу міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади з підстави невідповідності Конституції України чи закону, та про невідповідність такого керівника займаній посаді.

У разі якщо керівник міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади не прийняв рішення протягом одного місяця з дня одержання подання, голова місцевої державної адміністрації може звернутися з таким поданням до Кабінету Міністрів України.

Виключно голова відповідної місцевої державної адміністрації, а в разі його відсутності – заступник голови місцевої державної адміністрації, який здійснює повноваження голови такої місцевої державної адміністрації, подає вимоги, позови, передбачені статтею 16-1 цього Закону.

У Законі «Про центральні органи виконавчої влади» статтю 13 доповнять ч. 8, відповідно до якої діяльність територіальних органів міністерств координується відповідними місцевими державними адміністраціями. Діяльність територіального органу, юрисдикція якого поширюється на декілька регіонів або районів у межах АР Крим, області, координується місцевою державною адміністрацією за місцезнаходженням такого територіального органу.

У статті 21 встановлять, що діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади координується відповідними місцевими державними адміністраціями. Діяльність територіального органу, юрисдикція якого поширюється на декілька регіонів або районів у межах АР Крим, області, координується місцевою державною адміністрацією за місцезнаходженням такого територіального органу.

В статті 39 Закону «Про Кабінет Міністрів України» буде передбачено, що Кабмін визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує законність актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування.

Пропонується, щоб цей закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та був уведений в дію через 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім норм щодо створення Реєстру.

Також встановлено, що:

До прийняття законів про розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і органів державної влади та про особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі повноваження із забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує законність актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування.

Протягом одного року з дня введення в дію цього Закону повноваження із забезпечення законності актів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад, їхніх виконавчих органів та відповідних посадових осіб здійснюють обласні державні адміністрації. Районні державні адміністрації можуть вносити до обласних державних адміністрацій пропозиції щодо застосування заходів, передбачених цим Законом, стосовно зазначених актів.

До Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування вносяться відомості про акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті з дня введення в дію цього Закону.

Кабміну доручено подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін, що випливають із цього Закону і законопроект про розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, а також між органами місцевого самоврядування різного рівня.

Протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом уряд має забезпечити створення Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування, передбачивши початок його функціонування одночасно з введенням у дію цього Закону

Органам місцевого самоврядування потрібно буде забезпечити внесення до Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування визначених цим Законом відомостей про акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Автор: Наталя Мамченко

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