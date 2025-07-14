В Николаеве из-за аварии возможны перебои с водоснабжением

По данным местных властей, возможны перебои с водоснабжением, а в отдельных районах вода уже отсутствует.

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В Николаеве произошла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец, что может привести к перебоям с водоснабжением в городе. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Возможны перебои с водоснабжением. В течение суток ситуацию должны исправить, бригады работают над восстановлением», — отметил глава области.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что из-за аварии вода в городе подается с низким давлением, а в некоторых районах водоснабжение временно отсутствует.

«Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды. Прошу сохранять спокойствие и не паниковать», — заверил Сенкевич.

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