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У Миколаєві через аварію можливі перебої з водопостачанням

12:34, 14 липня 2025
За даними місцевої влади, можливі перебої з водопостачанням, а в окремих районах вода вже відсутня.
У Миколаєві через аварію можливі перебої з водопостачанням
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У Миколаєві сталася аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець, що може спричинити перебої з водопостачанням у місті. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Можливі перебої з водопостачанням. Протягом доби мають виправити, бригади працюють над відновленням», — повідомив очільник області.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що через аварію вода у місті подається з низьким тиском, а в окремих районах водопостачання тимчасово відсутнє.

«Робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити подачу води. Прошу зберігати спокій і не панікувати», — запевнив Сєнкевич.

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Миколаїв вода

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