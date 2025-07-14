Суд поддержал доначисления более 726 тысяч гривен налогов и сборов из-за необоснованных расходов на услуги

Налоговая проверка выявила значительные недочеты в учете хозяйственной деятельности.

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В Полтавской области налоговая служба провела плановую выездную проверку плательщика на предмет соблюдения налогового, валютного и другого законодательства, по результатам которой был составлен акт и вынесены соответствующие налоговые уведомления-решения. По итогам проверки плательщику доначислены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, военному сбору, налогу на добавленную стоимость, а также применены штрафные (финансовые) санкции и выставлено требование об уплате долга (недоимки) по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом сообщает налоговая служба.

При рассмотрении дела суд учел доводы контролирующего органа о том, что занижение плательщиком чистого налогооблагаемого дохода привело к занижению налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц, поскольку проверкой установлено завышение стоимости приобретённых товарно-материальных ценностей, которые были реализованы или использованы в производстве продукции за 2018–2021 годы, что произошло вследствие включения в их состав расходов на приобретённую продукцию, не реализованную в проверяемом периоде.

Во время проверки истцом не было предоставлено никаких первичных и/или банковских документов (расходных накладных, актов выполненных работ, актов взаиморасчётов и информации о транспортировке и хранении товара), подтверждающих их использование в предпринимательской деятельности.

Суд указал, что пункт 12 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» №265/95-ВР от 06.07.1995 обязывает субъектов хозяйствования (как юридических лиц, так и физических лиц-предпринимателей (за исключением перечисленных в третьем абзаце этой нормы лиц)) вести учёт товарных запасов и в случае проведения проверки предоставить документы (в бумажной или электронной форме), подтверждающие учёт и происхождение тех товарных запасов, которые на момент проверки находятся в месте продажи (хозяйственном объекте). При этом до 01.01.2022 субъект хозяйствования обязан был предоставить такие документы во время проведения проверки, а после этой даты такая обязанность должна быть выполнена именно на начало её проведения (аналогичный вывод сформулирован Верховным Судом Украины в постановлении от 27.08.2024 по делу №300/2879/22).

Кроме того, Верховный Суд неоднократно высказывал правовую позицию о том, что обязанность контролирующего органа осуществлять проверку на основании первичных документов корреспондируется с обязанностью налогоплательщика сохранять такие первичные документы и предоставлять их при проверке.

Факт предоставления истцом лишь на стадии судебного обжалования Выписки из инвентаризационной ведомости остатков товаров по состоянию на 01.01.2023 не опровергает факт совершения истцом нарушения подпункта 16.1.2 пункта 16.1 статьи 16, пункта 177.10 статьи 177 Налогового кодекса Украины в части несоблюдения плательщиком обязанности по учёту доходов и наличию подтверждающих документов о происхождении товара (в данном случае кваса и безалкогольных напитков), в связи с чем представленные плательщиком уже после окончания налоговой проверки доказательства такого учёта в виде Выписки из инвентаризационной ведомости остатков товаров по состоянию на 01.01.2023 судом не могут быть приняты во внимание как такие, что не соответствуют условиям надлежащих доказательств в контексте статьи 73 Кодекса административного судопроизводства Украины.

При установленных судом обстоятельствах отсутствия учёта товарных запасов кваса и безалкогольных напитков суд признаёт обоснованным вывод контролирующего органа о неподтверждении плательщиком факта использования в хозяйственной деятельности и/или наличия на остатках вышеуказанных напитков, поскольку согласно данным Единого реестра налоговых накладных и выручки регистратора расчётных операций, зарегистрированных по месту осуществления предпринимательской деятельности, реализация этих напитков не осуществлялась. Кроме того, дальнейшая реализация этих товаров невозможна в связи с ограниченными сроками годности.

В итоге судом сформулирован вывод, согласно которому истцом не предоставлено документального подтверждения использования приобретённых кваса и безалкогольных напитков в ассортименте в хозяйственной деятельности и/или их наличия на остатках по состоянию на 31.12.2022, учитывая что операции по приобретению истцом вышеуказанных товарно-материальных ценностей не соответствуют сути разумной экономической причины по определению подпункта 14.1.231 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины и приводят к необоснованному формированию налогового кредита, поскольку проверкой не установлена дальнейшая реализация и/или использование товаров в хозяйственной деятельности плательщика или их наличие на остатках.

Кроме того, вопреки выводам Верховного Суда, изложенным в постановлении от 27.04.2023 по делу №826/12546/16, представленные истцом до проверки акты оказания услуг не соответствуют требованиям первичных документов, поскольку не содержат информации о наименовании товаров, их количестве, адресах торговых точек, где предоставлялись мерчандайзинговые услуги, их характере, сути и объёме, отсутствует информация о времени (дни, часы) и лицах исполнителях, силами которых оказывались услуги, процедуре подтверждения их полномочий, порядке ведения учёта их работы в торговых точках и т.д.

Учитывая изложенное, 20 июня 2025 года Второй апелляционный административный суд по делу №440/6501/24 поддержал позицию суда первой инстанции и оставил апелляционную жалобу плательщика без удовлетворения, а решение суда от 24 марта 2025 года, которым было отказано в удовлетворении иска, – без изменений.

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