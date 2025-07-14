За первое полугодие 2025 года ВСП удовлетворил 7 ходатайств ОГП об отстранении судей

Высший совет правосудия обнародовал информацию о решениях ВСП относительно временного отстранения, дачи согласия на задержание и содержание судей под стражей в течение января – июня 2025 года.
Так, за этот период в Высший совет правосудия поступило 9 ходатайств от Офиса Генерального прокурора, в частности:
Также в указанный период Совет получил 5 представлений о предоставлении согласия на задержание судей и содержание их под стражей. По результатам рассмотрения ВСП принял:
По итогам рассмотрения ходатайств Высшим советом правосудия за первое полугодие 2025 года было принято:
- 5 — о временном отстранении судей;
- 2 — о продлении срока отстранения;
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