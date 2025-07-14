За первое полугодие 2025 года ВСП удовлетворил 7 ходатайств ОГП об отстранении судей

Высший совет правосудия обнародовал статистику решений за первое полугодие этого года.

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Высший совет правосудия обнародовал информацию о решениях ВСП относительно временного отстранения, дачи согласия на задержание и содержание судей под стражей в течение января – июня 2025 года.

Так, за этот период в Высший совет правосудия поступило 9 ходатайств от Офиса Генерального прокурора, в частности:

6 — о временном отстранении судей от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

3 — о продлении срока такого отстранения.

Также в указанный период Совет получил 5 представлений о предоставлении согласия на задержание судей и содержание их под стражей. По результатам рассмотрения ВСП принял:

3 решения — о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание под стражей;

2 — об отказе в удовлетворении таких представлений.

По итогам рассмотрения ходатайств Высшим советом правосудия за первое полугодие 2025 года было принято:

7 решений об удовлетворении ходатайств ОГП, из них:

- 5 — о временном отстранении судей;

- 2 — о продлении срока отстранения;

1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства о временном отстранении;

1 решение о возвращении ходатайства без рассмотрения, которое касалось продления срока временного отстранения судьи.

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