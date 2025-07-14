Мобилизированный на особый период не может быть признан утратившим право пользования квартирой, поскольку не проживает в ней — суд

Истица обратилась в суд с требованием признать ее бывшего мужа утратившим право на пользование жильем, ссылаясь на то, что он покинул общую квартиру сразу после развода, не проживает там более 6 месяцев и не платит коммунальные платежи.

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В суд обратилась жительница Хмельницкого с просьбой признать ее бывшего мужа утратившим право пользования жильем. По ее словам, из общей квартиры он выехал сразу после развода и более 6 месяцев не проживает в ней, не удерживает и не платит коммунальные услуги. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил иск: признал бывшего мужа истицы утратившим право пользования квартирой.

Мужчина подал апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение и отказать в иске. Объяснил, что не пользуется квартирой по уважительным причинам, поскольку с 1 марта 2022 находится на военной службе.

Суд установил, что бывшие супруги вселились в квартиру, принадлежащую государственному жилищному фонду, на основании ордера от 2006 года. Пользуются им на условиях договора найма. Там зарегистрировано их место жительства.

В доме мужчина не живет с декабря 2022 года, однако местный суд пришел к ошибочному выводу, что в связи с этим он потерял право пользования квартирой, считает апелляционный суд.

Коллегия судей отметила статью 71 Жилищного кодекса Украины: ее нормы определяют случаи, при которых жилое помещение хранится за временно отсутствующим нанимателем или членами его семьи более шести месяцев. Один из таких – призыв на военную службу во время мобилизации на особый период.

«Собранные доказательства указывают, что с 1 марта 2022 года ответчик проходит военную службу во время особого периода. С этого времени за ним хранится жилое помещение в течение всего времени прохождения им военной службы. Следовательно, он не может быть признан утратившим право пользования квартирой в связи с непроживанием в ней с декабря 2022 года», – констатировал апелляционный суд.

Поэтому удовлетворил апелляционную жалобу военнослужащего – отменил решение первой инстанции и принял новое, отказав в иске.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/34104/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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