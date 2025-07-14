Мобілізований на особливий період не може бути визнаний таким, що втратив право користування квартирою, оскільки не проживає у ній — суд

Позивачка звернулася до суду з вимогою визнати її ексчоловіка таким, що втратив право на користування житлом, посилаючись на те, що він покинув спільну квартиру одразу після розлучення, не проживає там понад 6 місяців та не сплачує комунальні платежі.

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До суду звернулася жителька Хмельницького з проханням визнати її колишнього чоловіка таким, що втратив право користування житлом. За її словами, зі спільного помешкання він виїхав одразу після розлучення й понад 6 місяців не проживає у ньому, не утримує й не платить комунальні послуги. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив позов: визнав ексчоловіка позивачки таким, що втратив право користування квартирою.

Чоловік подав апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення й відмовити у позові. Пояснив, що не користується квартирою з поважних причин, позаяк з 1 березня 2022 року перебуває на військовій службі.

Суд встановив, що колишнє подружжя вселилося у квартиру, яка належить до державного житлового фонду, на підставі ордера від 2006 року. Користуються нею на умовах договору найму. Там зареєстровано їхнє місце проживання.

У помешканні чоловік не живе з грудня 2022 року, однак місцевий суд дійшов помилкового висновку, що у зв’язку з цим він втратив право користування квартирою, вважає апеляційний суд.

Колегія суддів зауважила на статтю 71 Житлового кодексу України: її норми визначають випадки, за яких жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім`ї понад шість місяців. Один з таких – призов на військову службу під час мобілізації на особливий період.

«Зібрані докази вказують на те, що з 1 березня 2022 року відповідач проходить військову службу під час особливого періоду. З того часу за ним зберігається житлове приміщення протягом усього часу проходження ним військової служби. Відтак він не може бути визнаний таким, що витратив право користування квартирою, у зв`язку з непроживанням у ній з грудня 2022 року», – констатував апеляційний суд.

Тому задовольнив апеляційну скаргу військовослужбовця – скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, відмовивши у позові.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/34104/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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