За перше півріччя 2025 року ВРП задовольнила 7 клопотань ОГП щодо відсторонення суддів

Вища рада правосуддя оприлюднила статистику рішень за перше півріччя цього року.

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У Вищій раді правосуддя оприлюднили інформацією щодо рішень ВРП стосовно тимчасового відсторонення, надання згоди на затримання та утримання суддів під вартою протягом січня – червня 2025 року.

Так, упродовж цього часу до Вищої ради правосуддя надійшло 9 клопотань від Офісу Генерального прокурора, зокрема:

6 — про тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

3 — про продовження строку такого відсторонення.

Також у цей період Рада отримала 5 подань про надання згоди на затримання суддів та утримання їх під вартою. За результатами розгляду ВРП ухвалила:

3 рішення — про надання згоди на затримання судді та тримання під вартою;

2 — про відмову у задоволенні таких подань.

За підсумками розгляду клопотань Вищою радою правосуддя за І півріччя 2025 року було ухвалено:

7 рішень про задоволення клопотань ОГП , з них:

, з них: 5 — про тимчасове відсторонення суддів;



2 — про продовження строку відсторонення;

1 рішення про відмову в задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення;

в задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення; 1 рішення про повернення клопотання без розгляду, яке стосувалося продовження строку тимчасового відсторонення судді.

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