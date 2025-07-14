За перше півріччя 2025 року ВРП задовольнила 7 клопотань ОГП щодо відсторонення суддів

У Вищій раді правосуддя оприлюднили інформацією щодо рішень ВРП стосовно тимчасового відсторонення, надання згоди на затримання та утримання суддів під вартою протягом січня – червня 2025 року.
Так, упродовж цього часу до Вищої ради правосуддя надійшло 9 клопотань від Офісу Генерального прокурора, зокрема:
Також у цей період Рада отримала 5 подань про надання згоди на затримання суддів та утримання їх під вартою. За результатами розгляду ВРП ухвалила:
За підсумками розгляду клопотань Вищою радою правосуддя за І півріччя 2025 року було ухвалено:
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