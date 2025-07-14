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За перше півріччя 2025 року ВРП задовольнила 7 клопотань ОГП щодо відсторонення суддів

15:48, 14 липня 2025
Вища рада правосуддя оприлюднила статистику рішень за перше півріччя цього року.
За перше півріччя 2025 року ВРП задовольнила 7 клопотань ОГП щодо відсторонення суддів
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У Вищій раді правосуддя оприлюднили інформацією щодо рішень ВРП стосовно тимчасового відсторонення, надання згоди на затримання та утримання суддів під вартою протягом січня – червня 2025 року.

Так, упродовж цього часу до Вищої ради правосуддя надійшло 9 клопотань від Офісу Генерального прокурора, зокрема:

  • 6 — про тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;
  • 3 — про продовження строку такого відсторонення.

Також у цей період Рада отримала 5 подань про надання згоди на затримання суддів та утримання їх під вартою. За результатами розгляду ВРП ухвалила:

  • 3 рішення — про надання згоди на затримання судді та тримання під вартою;
  • 2 — про відмову у задоволенні таких подань.

За підсумками розгляду клопотань Вищою радою правосуддя за І півріччя 2025 року було ухвалено:

  • 7 рішень про задоволення клопотань ОГП, з них:
    • 5 — про тимчасове відсторонення суддів;
    • 2 — про продовження строку відсторонення;
  • 1 рішення про відмову в задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення;
  • 1 рішення про повернення клопотання без розгляду, яке стосувалося продовження строку тимчасового відсторонення судді.

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суддя ОГП затримання ВРП

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