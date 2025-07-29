В Украине расширили круг лиц, имеющих право на денежную помощь в случае гибели военнослужащих.

Президент подписал закон, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на единовременную денежную помощь в случае гибели военнослужащего.

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Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля подписал законопроект №13129 о внесении изменений в статью 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно назначения и получения иждивенцами погибшего военнослужащего единовременной денежной помощи. Закон призван обеспечить справедливый подход к предоставлению социальных гарантий для семей, потерявших своих родных.

Документ уточняет, что к членам семей погибших (умерших) военнослужащих относятся иждивенцы, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

По словам народных депутатов, иждивенцами могут быть как родители, не достигшие пенсионного возраста, так и дети до 23 лет, лица с инвалидностью — то есть все те, кто находился на иждивении военнослужащего.

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