Практика судів
  1. В Україні

В Україні розширили коло осіб, які мають право на грошову допомогу у разі загибелі військових

11:47, 29 липня 2025
Президент підписав закон, який розширює перелік осіб, що можуть претендувати на одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця.
В Україні розширили коло осіб, які мають право на грошову допомогу у разі загибелі військових
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 29 липня підписав законопроект 13129 про внесення змін до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо призначення та отримання утриманцями загиблого військового одноразової грошової допомоги. Закон має забезпечити справедливий підхід до надання соціальних гарантій для сімей, які втратили своїх рідних.

Документ уточнює, що до членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців належать утриманці, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

За словами депутатів, утриманцями можуть бути як батьки, що не досягли пенсійного віку, так і діти до 23 років, особи з інвалідністю – тобто всі ті особи, які були на утриманні військовослужбовця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

військові Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект щодо забезпечення законності актів місцевого самоврядування – які повноваження отримає орган нагляду

Народні депутати незабаром розглянуть в цілому законопроект щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Спадкоємці примусово переселених у 1944-1951 роках осіб з територій, що входили до складу Польщі, отримають компенсації і право на повернення майна – Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з територій, які на той час входили до складу Польської Республіки – вони та їх спадкоємці отримають право на компенсації і повернення майна.

Кандидати в судді успішно склали тести з історії державності, але чи було це так легко – фактори, які дозволили більшості претендентів на посади суддів пройти далі

Вища кваліфікаційна комісія суддів і навмисно, і вимушено дозволила кандидатам в судді отримати високий результат.

Аудит АРМА має бути завершений до літа 2026 року – закон про реформу АРМА

Перехідні положення передбачають, що у Комісії з аудиту, сформованої на підставі пропозицій партнерів з розвитку, буде 10 місяців, аби прийняти висновок.

Олена Шуляк завила, що законопроект про право урядового органу зупиняти акти місцевого самоврядування є маркером Ukraine Facility

Цей законопроект передбачає, що суд зможе визнати незаконними правочини, вчинені на основі визнаних незаконними актів органів місцевого самоврядування, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про їх незаконність.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області