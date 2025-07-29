В Україні розширили коло осіб, які мають право на грошову допомогу у разі загибелі військових

Президент підписав закон, який розширює перелік осіб, що можуть претендувати на одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця.

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Президент України Володимир Зеленський 29 липня підписав законопроект 13129 про внесення змін до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо призначення та отримання утриманцями загиблого військового одноразової грошової допомоги. Закон має забезпечити справедливий підхід до надання соціальних гарантій для сімей, які втратили своїх рідних.

Документ уточнює, що до членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців належать утриманці, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

За словами депутатів, утриманцями можуть бути як батьки, що не досягли пенсійного віку, так і діти до 23 років, особи з інвалідністю – тобто всі ті особи, які були на утриманні військовослужбовця.

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