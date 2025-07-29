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Зеленський підписав закон про зміни щодо категорій осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

11:42, 29 липня 2025
Закон розмежовує осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — між періодом радянської влади та періодом незалежності України.
Зеленський підписав закон про зміни щодо категорій осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4513-IX про зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо уточнення категорій осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — законопроект 13197.

Документ вносить зміни до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Закон розмежовує осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — між періодом радянської влади та періодом незалежності України.

До таких осіб тепер також належать:

- нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

- Герої України (посмертно) за громадянську мужність під час Революції Гідності;

- учасники бойових дій, яким із 2014 року присвоєно звання Героя України з орденом «Золота Зірка»;

- нагороджені з 2014 року орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» або княгині Ольги трьох ступенів.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей закон.

У ч. 1 статті 11 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» слова «особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні» виключити.

Таким чином ч. 1 буде звучати так: «Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Другої світової війни».

Ч. 2 ст. 11 викладено у такій редакції.

Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються також:

  • особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;
  • особи, яким посмертно присвоєно звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка» за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;
  • особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка»;
  • особи, яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, «За мужність» трьох ступенів, княгині Ольги трьох ступенів.

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Верховна Рада України Володимир Зеленський

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