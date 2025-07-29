У Кропивницькому викрили посадовця ТЦК, який за гроші «скасовував» розшук військовозобов’язаних

У разі відмови надавати хабар чоловік погрожував примусовою мобілізацією.

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Правоохоронці викрили начальника групи соціальної роботи Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за гроші знімав з розшуку військовозобовʼязаних чоловіків. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

«Він мав доступ до бази даних розшукуваних осіб та пропонував їм за 1 тис. доларів США знятися з розшуку. У разі відмови чоловік погрожував примусовою мобілізацією», - заявили у Бюро.

За оперативними даними, так він встиг «допомогти» не менше десятьом чоловікам.

Фігуранту вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.