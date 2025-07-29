В Кропивницком разоблачили чиновника ТЦК, который за деньги «отменял» розыск военнообязанных

В случае отказа дать взятку мужчина угрожал принудительной мобилизацией.

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Правоохранители разоблачили начальника группы социальной работы Кропивницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за деньги снимал с розыска военнообязанных мужчин. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

«Он имел доступ к базе данных разыскиваемых лиц и предлагал им за 1 тыс. долларов США быть снятыми с розыска. В случае отказа мужчина угрожал принудительной мобилизацией», — заявили в Бюро.

По оперативным данным, таким образом он успел «помочь» как минимум десяти мужчинам.

Фигуранту уже сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.