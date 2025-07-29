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Россия ударила по исправительной колонии на Запорожье: 17 погибших, десятки раненых – Минюст

11:29, 29 июля 2025
В ночь на 29 июля российские войска атаковали Беленьковскую исправительную колонию в Запорожской области.
Россия ударила по исправительной колонии на Запорожье: 17 погибших, десятки раненых – Минюст
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Вечером 28 июля 2025 года около 23:28 российские военные нанесли авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

По данным ведомства, удар был нанесен с использованием четырех управляемых авиационных бомб. В результате атаки полностью разрушена столовая учреждения, серьезно повреждены административный штаб и карантинное отделение.

В результате удара погибли 17 осужденных, еще 42 человека получили ранения. Тяжелораненые доставлены в больницы системы Минздрава. Кроме того, около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один сотрудник колонии получил легкое осколочное ранение лица.

Для охраны порядка в колонии привлечены около 50 сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части и дежурных подразделениях.

Периметр колонии не поврежден, угрозы побега нет.

В Минюсте подчеркнули: обстрел пенитенциарного учреждения является очередным примером грубого нарушения международного гуманитарного права со стороны российских войск. Удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая тюремные учреждения, квалифицируются как военное преступление.Кінець форми

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минюст Запорожье война

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