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Росія вдарила по виправній колонії на Запоріжжі: 17 загиблих, десятки поранених – Мін’юст

11:29, 29 липня 2025
У ніч на 29 липня російські війська атакували Біленьківську виправну колонію в Запорізькій області.
Росія вдарила по виправній колонії на Запоріжжі: 17 загиблих, десятки поранених – Мін’юст
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Увечері 28 липня 2025 року близько 23:28 російські військові завдали авіаційного удару по території Біленьківської виправної колонії в Запорізькій області. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

За даними відомства, удар було здійснено за допомогою чотирьох керованих авіабомб. Внаслідок атаки повністю зруйновано їдальню установи, суттєво пошкоджено адміністративний штаб і карантинну дільницю.

У результаті загинули 17 засуджених, ще 42 отримали поранення. Важкопоранених доставлено до лікарень системи МОЗ. Крім того, близько 40 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Один працівник колонії отримав легке осколкове поранення обличчя.

До охорони порядку в колонії залучено близько 50 працівників Державної кримінально-виконавчої служби. Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині та чергових підрозділах.

Периметр колонії не пошкоджений, загрози втечі немає.

У Мін’юсті наголосили: обстріл пенітенціарної установи є черговим прикладом грубого порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських військ. Ураження об’єктів цивільної інфраструктури, включно з тюремними установами, кваліфікується як воєнний злочин.

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мінюст Запоріжжя війна

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