У Києві чоловіка засудили до 1,5 року в’язниці за переслідування колишньої дівчини

Чоловіка, який переслідував свою колишню дівчину, намагаючись змусити її знову жити разом, засудили до 1,5 роки в’язниці.

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Святошинський районний суд Києва засудив 36-річного киянина, який вчиняв насильство щодо своєї колишньої дівчини. За публічного обвинувачення Святошинської окружної прокуратури чоловіка засуджено до 1 року та 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Як встановили правоохоронці, обвинувачений чинив психологічний, фізичний та економічний тиск на постраждалу.

Чоловік перебуває на обліку в поліції як «кривдник» і вже чотири рази притягувався до кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Попри попереднє відбуте покарання — 1 рік і 2 місяці ув’язнення — після звільнення він продовжив переслідувати жінку.

Зупинити протиправні дії вдалося лише після застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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