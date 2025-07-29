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РФ готувала вбивство командира «Вовків Да Вінчі» Сергія Філімонова — замах вдалося попередити

11:11, 29 липня 2025
СБУ запобігла замаху на командира «Вовків Да Вінчі» Сергія Філімонова.
РФ готувала вбивство командира «Вовків Да Вінчі» Сергія Філімонова — замах вдалося попередити
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Служба безпеки України повідомила, що запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Про це повідомив офіційний сайт СБУ.

«За матеріалами справи, замах на нього готувала фсб. Для вчинення злочину російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ», - заявили у спецслужбі.

Там підкреслили, що агентурні операції «під чужим прапором» – це досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники фсб видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України.

«Саме на такий «гачок» потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на рф, а не українського військового командира», - заявили в СБУ.

Як встановило слідство, чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю Служби безпеки України. У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська рф. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у «державній зраді» та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу.

З метою посилення психологічного тиску представники фсб надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували начебто «співпрацю» зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

«Куратори від фсб маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя», - зазначили в СБУ.

Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією фсб, проживав український військовий командир, якого планували вбити, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова.

При цьому співробітник фсб представив українського військового як «зрадника», що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе «об’єкт», за яким він стежить.

Завербований регулярно надсилав куратору фотозвіти про візуальне спостереження: фотографії з двору будинку та опис переміщень військового.

Згодом куратор з фсб передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського воїна.

Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з фсб.

Затриманому повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

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