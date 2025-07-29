РФ готовила убийство командира «Волков Да Винчи» Сергея Филимонова — покушение удалось предотвратить

СБУ предотвратила покушение на командира «Волков Да Винчи» Сергея Филимонова.

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Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова. Об этом сообщил официальный сайт СБУ.

«По материалам дела, покушение на него готовила фсб. Для совершения преступления российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровской области под видом работы на СБУ», — заявили в спецслужбе.

Там подчеркнули, что агентурные операции «под чужим флагом» — это достаточно новая тактика для российской спецслужбы. Во время вербовочных бесед представители фсб выдавали себя за сотрудников Службы безопасности и ставили задачи агентам якобы в интересах Украины.

«Именно на такой “крючок” попался участник АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен устранить корректировщика, работающего на рф, а не украинского военного командира», — заявили в СБУ.

Как установило следствие, мужчине в одной из соцсетей позвонила представительница российской спецслужбы, которая выдала себя за сотрудницу Службы безопасности Украины. В ходе разговора она сообщила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска рф. Эту вымышленную информацию она использовала для обвинения украинца в «государственной измене» и сообщила о якобы возбужденном против него уголовном деле.

С целью усиления психологического давления представители фсб прислали мужчине поддельную повестку на допрос в СБУ. После этого ему предложили якобы «сотрудничество» со Службой в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту направили анкету для приема в СБУ и дали указание прибыть в Киев.

«Кураторы из фсб манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов — даже ценой собственной жизни», — отметили в СБУ.

После прибытия в Киев завербованному поставили задание: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии фсб, проживал украинский военный командир, которого планировали убить, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова.

При этом сотрудник фсб представил украинского военного как «предателя», который якобы наводит удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет «объект», за которым он следит.

Завербованный регулярно отправлял куратору фотоотчеты о визуальном наблюдении: фотографии из двора дома и описание передвижений военного.

Позже куратор из фсб передал фигуранту координаты тайника на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а затем получил указание ликвидировать украинского воина.

Оперативники СБУ задержали завербованного, когда он вышел на улицу с заряженным оружием.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, с которого он переписывался с куратором из фсб.

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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