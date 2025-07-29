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Бывшему руководителю Госгеокадастра на Хмельнитчине сообщено о новом подозрении

13:35, 29 июля 2025
ГБР сообщило о новом подозрении бывшему руководителю Госгеокадастра на Хмельнитчине за противоправное выделение земли.
Бывшему руководителю Госгеокадастра на Хмельнитчине сообщено о новом подозрении
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Государственное бюро расследований сообщило о еще одном подозрении бывшему главе Госгеокадастра в Хмельницкой области. По данным следствия, его незаконные действия нанесли государству ущерб на сумму почти 2,5 млн грн.

Как сообщают в ГБР, в 2021 году должностное лицо оформила документы на передачу в частную собственность земель Борисовского сельского совета Шепетовского района. Однако указанные участки принадлежали территориальной громаде и не подлежали отчуждению по решению чиновника.

Было издано 27 приказов о передаче участков общей площадью 49 га. Стоимость земли составила 2,4 млн грн. Впоследствии участки оказались в собственности всего двух лиц, а в 2023 году на этой территории начал функционировать карьер по добыче песка, гравия, глины и каолина.

В настоящее время решается вопрос об аресте указанных участков, их возвращении в собственность громады, а также возможности компенсации убытков, причиненных государству.

Чиновнику инкриминируются ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Также этот бывший чиновник является фигурантом еще нескольких расследований. В целом, по данным ГБР, он незаконно передал подставным лицам 135 га земли на сумму более 6,5 млн грн.

В судах уже рассматриваются дела по участкам, расположенным в пределах Китайгородского и Староушицкого поссоветов Каменец-Подольского района, а также передан обвинительный акт по факту незаконного выделения 70 га земли на территории Миролюбненской громады.

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