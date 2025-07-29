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Колишньому очільнику Держгеокадастру на Хмельниччині повідомлено про нову підозру

13:35, 29 липня 2025
ДБР повідомило про нову підозру екскерівнику Держгеокадастру на Хмельниччині за протиправне виділення землі.
Колишньому очільнику Держгеокадастру на Хмельниччині повідомлено про нову підозру
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Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру екскерівнику Держгеокадастру у Хмельницькій області. За даними слідства, його незаконні дії спричинили збитки державі на суму майже 2,5 млн грн.

Як повідомляють у ДБР, у 2021 році посадовець оформив документи на передачу у приватну власність земель Борисівської сільської ради Шепетівського району. Водночас зазначені ділянки належали територіальній громаді, а тому не підлягали відчуженню за рішенням службовця.

Було видано 27 наказів на передачу ділянок загальною площею 49 га. Вартість землі склала 2,4 млн грн. Згодом ділянки зосередились у руках лише двох осіб, а у 2023 році на цій території почав функціонувати кар’єр із видобування піску, гравію, глин і каоліну.

Наразі вирішується питання про арешт вказаних ділянок, їх повернення у власність громади, а також можливість компенсації завданих державі збитків.

Посадовцю інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає до 6 років позбавлення волі.

Також цей колишній посадовець є фігурантом ще кількох розслідувань.  Загалом ДБР вказує, що викрило протиправну видачу посадовцем підставним особам 135 га на загальну суму понад 6,5 млн грн.

У судах вже розглядаються справи щодо ділянок у межах Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району, а також передано обвинувальний акт щодо незаконного виділення 70 га землі на території Миролюбненської громади.

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