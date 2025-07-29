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В Киеве мужчину приговорили к 1,5 годам тюрьмы за преследование бывшей девушки

21:36, 29 июля 2025
Мужчину, который преследовал свою бывшую девушку, пытаясь заставить ее снова жить вместе, приговорили к 1,5 годам тюрьмы.
В Киеве мужчину приговорили к 1,5 годам тюрьмы за преследование бывшей девушки
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Святошинский районный суд Киева приговорил 36-летнего киевлянина, который совершал насилие в отношении своей бывшей девушки. По публичному обвинению Святошинской окружной прокуратуры мужчину осудили на 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как установили правоохранители, обвиняемый оказывал на потерпевшую психологическое, физическое и экономическое давление.

Мужчина состоит на учете в полиции как «обидчик» и уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности за домашнее насилие. Несмотря на предыдущее отбытое наказание — 1 год и 2 месяца лишения свободы — после освобождения он продолжил преследовать женщину.

Остановить противоправные действия удалось только после применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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судья Киев Святошинский райсуд

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