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Верховна Рада розширила коло осіб, які мають право на грошову допомогу у разі загибелі військових

18:37, 18 червня 2025
Утриманці загиблих військовослужбовців теж зможуть отримати одноразову грошову допомогу від держави.
Верховна Рада розширила коло осіб, які мають право на грошову допомогу у разі загибелі військових
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Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект 13129, який розширює соціальні гарантії для сімей загиблих військовослужбовців. Згідно з новими нормами, одноразову грошову допомогу від держави зможуть отримати також утриманці полеглих захисників. Про це повідомила народна депутатка Ірина Борзова.

За її словами, документ уточнює перелік осіб, які мають право на отримання державної допомоги у разі загибелі військовослужбовця. Зокрема, до нього включено утриманців, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до пенсійного законодавства.

«Утриманцями можуть бути як батьки, що не досягли пенсійного віку, так і діти до 23 років, особи з інвалідністю – тобто всі ті особи, які були на утриманні військовослужбовця», – пояснила Борзова.

Вона додала, що такий підхід розширює перелік осіб, які зможуть отримати одноразову виплату від держави у разі загибелі військовослужбовця.

«Коли мати залишається одна після загибелі сина, рідної людини, вона повинна мати право на захист, турботу від держави», - вказала депутатка.

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Верховна Рада України військовослужбовці грошова допомога

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