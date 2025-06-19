Коли вважається, що учасника судового процесу належним чином повідомили про дату, час і місце розгляду — роз’яснення суду

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області нагадує, коли вважається належним повідомлення учасника судового процесу про дату, час і місце судового розгляду.
Судова кореспонденція - це повідомлення і виклики суду, з допомогою яких учасники цивільного судочинства повідомляються про час і місце проведення судового засідання або вчинення процесуальних дій по справі.
Докладніше про повідомлення про судове засідання:
Також вручення ухвали про виклик свідка або експерта учаснику справи, який подав заяву свідка або експертний висновок, повідомлення такого учасника про дату, час і місце судового засідання, у яке викликається свідок, експерт вважається належним викликом, повідомленням такого свідка, експерта.
Судові повістки про виклик повинні бути вручені достатньо заздалегідь, щоб в особи був час підготуватися до засідання, але не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.
Якщо судове рішення/повістку надіслано на електронну адресу пізніше 17:00, то вони вважаються врученими наступного робочого дня.
Дізнатися про виклик до суду можна через спеціальні електронні сервіси та реєстри. Зокрема, це можливо через:
За допомогою цього чат-боту можна знайти судову справу за ПІБ особи та підписатися на сповіщення про нові судові засідання та документи.
Через цей реєстр, доступний на офіційному вебпорталі "Судова влада України", можна знайти інформацію про судові рішення, використовуючи різні параметри пошуку, такі як номер справи, ПІБ судді тощо.
Якщо ви є учасником судового процесу, то сповіщення про судові засідання можуть надходити до застосунку "Дія" у розділі "Судові справи".
Судові виклики можуть також публікуватися на офіційному вебсайті судової влади.
Якщо ви користуєтеся електронним судом, то можете отримати доступ до інформації про судові справи та документи через свій особистий кабінет.
У разі неявки до суду, рішення може бути ухвалено без участі відсутньої сторони.
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