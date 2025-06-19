Когда считается, что участнику судебного процесса должным образом сообщили о дате, времени и месте рассмотрения — разъяснение суда

Коростенский горрайонный суд Житомирской области отмечает, что судебные повестки о вызове должны быть доставлены заранее, чтобы человек должен был подготовиться к заседанию, но не позднее чем за пять дней до заседания.

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Коростенский горрайонный суд Житомирской области напоминает, когда считается надлежащим уведомление участника судебного процесса о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Судебная корреспонденция — это уведомления и повестки суда, с помощью которых участники гражданского судопроизводства информируются о времени и месте проведения судебного заседания или совершения процессуальных действий по делу.

Подробнее об уведомлении о судебном заседании:

Судебные повестки-уведомления: Содержат информацию о дате, времени и месте судебного заседания или совершения процессуального действия. Также указывается, что участие в этом действии для лица не является обязательным.

Судебные повестки о вызове: Используются для вызова лиц, чьё присутствие на судебном заседании является обязательным. Они также должны содержать информацию о дате, времени и месте заседания.

Электронная форма уведомления: Уведомления, отправленные в электронной форме (например, на электронную почту или через электронный кабинет), считаются надлежащими, если это предусмотрено законодательством и доступно для участников.

Также вручение определения о вызове свидетеля или эксперта участнику дела, который подал заявление свидетеля или экспертное заключение, уведомление такого участника о дате, времени и месте судебного заседания, в которое вызывается свидетель, эксперт, считается надлежащим вызовом, уведомлением такого свидетеля, эксперта.

Судебные повестки о вызове должны быть вручены заблаговременно, чтобы лицо имело возможность подготовиться к заседанию, но не позднее чем за 5 дней до заседания.

Если судебное решение/повестка отправлены на электронную почту позже 17:00, они считаются врученными на следующий рабочий день.

Узнать о вызове в суд можно через специальные электронные сервисы и реестры. В частности, это возможно через:

- Чат-бот Опендатабот:

С помощью этого чат-бота можно найти судебное дело по ФИО лица и подписаться на уведомления о новых судебных заседаниях и документах.

- Единый государственный реестр судебных решений:

Через этот реестр, доступный на официальном веб-портале "Судебная власть Украины", можно найти информацию о судебных решениях, используя различные параметры поиска, такие как номер дела, ФИО судьи и т.д.

- Приложение "Дия":

Если вы являетесь участником судебного процесса, уведомления о судебных заседаниях могут поступать в приложение "Дія" в разделе "Судебные дела".

- Объявления на веб-портале "Судебная власть Украины":

Судебные вызовы также могут публиковаться на официальном веб-сайте судебной власти.

- Личный кабинет в электронном суде:

Если вы пользуетесь электронным судом, то можете получить доступ к информации о судебных делах и документах через свой личный кабинет.

В случае неявки в суд решение может быть принято без участия отсутствующей стороны.

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