Практика судов
  1. Суд инфо

Когда считается, что участнику судебного процесса должным образом сообщили о дате, времени и месте рассмотрения — разъяснение суда

07:54, 19 июня 2025
Коростенский горрайонный суд Житомирской области отмечает, что судебные повестки о вызове должны быть доставлены заранее, чтобы человек должен был подготовиться к заседанию, но не позднее чем за пять дней до заседания.
Когда считается, что участнику судебного процесса должным образом сообщили о дате, времени и месте рассмотрения — разъяснение суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коростенский горрайонный суд Житомирской области напоминает, когда считается надлежащим уведомление участника судебного процесса о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Судебная корреспонденция — это уведомления и повестки суда, с помощью которых участники гражданского судопроизводства информируются о времени и месте проведения судебного заседания или совершения процессуальных действий по делу.

Подробнее об уведомлении о судебном заседании:

  • Судебные повестки-уведомления: Содержат информацию о дате, времени и месте судебного заседания или совершения процессуального действия. Также указывается, что участие в этом действии для лица не является обязательным.
  • Судебные повестки о вызове: Используются для вызова лиц, чьё присутствие на судебном заседании является обязательным. Они также должны содержать информацию о дате, времени и месте заседания.
  • Электронная форма уведомления: Уведомления, отправленные в электронной форме (например, на электронную почту или через электронный кабинет), считаются надлежащими, если это предусмотрено законодательством и доступно для участников.

Также вручение определения о вызове свидетеля или эксперта участнику дела, который подал заявление свидетеля или экспертное заключение, уведомление такого участника о дате, времени и месте судебного заседания, в которое вызывается свидетель, эксперт, считается надлежащим вызовом, уведомлением такого свидетеля, эксперта.

Судебные повестки о вызове должны быть вручены заблаговременно, чтобы лицо имело возможность подготовиться к заседанию, но не позднее чем за 5 дней до заседания.

Если судебное решение/повестка отправлены на электронную почту позже 17:00, они считаются врученными на следующий рабочий день.

Узнать о вызове в суд можно через специальные электронные сервисы и реестры. В частности, это возможно через:

- Чат-бот Опендатабот:

С помощью этого чат-бота можно найти судебное дело по ФИО лица и подписаться на уведомления о новых судебных заседаниях и документах.

- Единый государственный реестр судебных решений:

Через этот реестр, доступный на официальном веб-портале "Судебная власть Украины", можно найти информацию о судебных решениях, используя различные параметры поиска, такие как номер дела, ФИО судьи и т.д.

- Приложение "Дия":

Если вы являетесь участником судебного процесса, уведомления о судебных заседаниях могут поступать в приложение "Дія" в разделе "Судебные дела".

- Объявления на веб-портале "Судебная власть Украины":

Судебные вызовы также могут публиковаться на официальном веб-сайте судебной власти.

- Личный кабинет в электронном суде:

Если вы пользуетесь электронным судом, то можете получить доступ к информации о судебных делах и документах через свой личный кабинет.

В случае неявки в суд решение может быть принято без участия отсутствующей стороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2024 году за сбыт и хранение наркотиков осуждено более 1500 военнослужащих – исследование

Число военных, осужденных за сбыт и хранение наркотических веществ, значительно возросло по сравнению с 2022 годом.

В кабинете председателя суда обнаружили «прослушку» – ее установили лица, попавшие в суд под видом полиции охраны

В суде заподозрили, что полицейские были не совсем настоящие и вызвали других полицейских охраны.

Иностранцы смогут получить статус участника боевых действий в том же порядке, что и граждане Украины

Правительство утвердило порядок предоставления статуса УБД иностранцам.

Ветераны смогут получить от 3 до 6 тысяч грн компенсации за аренду жилья

Кабмин упростил получение компенсации за аренду жилья для защитников.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України