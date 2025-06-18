НАБУ разоблачило хищение 231 млн гривен на оборудовании для больных раком

Антикоррупционеры сломали схему дерибана бюджета Института рака.

Фото: НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, которая разворовала более 231 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для онкобольных. Об этом сообщили в НАБУ.

Схема действовала в 2021-2022 годах при реализации проекта «Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний» в Национальном институте рака (НИР). Злоумышленники обеспечивали победу подконтрольных компаний в тендерах через манипуляции: НИР назначался распорядителем средств, процесс закупок контролировался, проводился формальный анализ рынка, а предложения конкурентов отклонялись.

Для максимизации прибыли цены на оборудование завышали до 50% путем включения аффилированных зарубежных компаний в цепь поставок и изменения комплектности. Доказательства, собранные с участием правоохранителей из 12 стран, подтверждают эти махинации.

Подозрение объявлено шести лицам:

- Организатору, фактическому руководителю группы поставщиков (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 УК Украины);

- Двум доверенным лицам из подконтрольных компаний (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 УК Украины);

- Двум должностным лицам НИР на время преступления (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 УК Украины);

- Исполняющему обязанности директора НИР, депутату областного совета на время преступления (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 УК Украины).

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных причастных к схеме.

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