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Верховная Рада поддержала изменения в предоставлении льгот на проезд — что изменится

18:22, 18 июня 2025
Документ должен устранить юридические коллизии в системе льгот для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, военнослужащих, членов семей погибших и других категорий льготников.
Верховная Рада поддержала изменения в предоставлении льгот на проезд — что изменится
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Верховная Рада приняла за основу законопроект 5651-2, который вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот.

Документ направлен на устранение юридических коллизий в системе льгот для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, военнослужащих, членов семей погибших и других категорий льготников.

Документ является альтернативным правительственному проекту закона 5651.

Проект предусматривает:

  • уточнение порядка выдачи бесплатного электронного билета для пользования общественным транспортом;
  • определение четкого перечня органов, уполномоченных на его выдачу;
  • закрепление, что льготы предоставляются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины в соответствии с Бюджетным кодексом Украины.

Изменения касаются законов «О статусе ветеранов войны», «Об охране детства», «О статусе и социальной защите лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» и других.

Кабинету Министров поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми изменениями в течение шести месяцев после принятия.

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Верховная Рада Украины военные льготы военнослужащие транспорт

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