Верховна Рада підтримала зміни до надання пільг на проїзд — що зміниться

Документ має усунути юридичні колізії у системі пільг для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців, членів родин загиблих та інших категорій пільговиків.

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт 5651-2 «, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг.

Документ має на меті усунути юридичні колізії у системі пільг для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців, членів родин загиблих та інших категорій пільговиків.

Документ є альтернативним урядовому проекту закону 5651.

Проєкт передбачає:

- уточнення порядку видачі безкоштовного електронного квитка для користування громадським транспортом;

- визначення чіткого переліку органів, уповноважених на його видачу;

- закріплення, що пільги надаються в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України відповідно до Бюджетного кодексу України.

Зміни стосуються законів «Про статус ветеранів війни», «Про охорону дитинства», «Про статус і соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших.

Кабінету Міністрів доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових змін протягом шести місяців після ухвалення.

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