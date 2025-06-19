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На Рівненщині 19-річний хлопець сів п’яний за кермо та влаштував смертельну ДТП

07:18, 19 червня 2025
Хлопець напідпитку порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
На Рівненщині 19-річний хлопець сів п’яний за кермо та влаштував смертельну ДТП
ілюстративне фото
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На Рівненщині 19-річного водія, якого підозрюють у вчиненні ДТП на Рівненщині, внаслідок якої загинув 21-річний пасажир авто, взяли під варту. Йому загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 15 червня близько 6 ранку, 19-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та керуючи при цьому автомобілем ИЖ 412 ИЭ, у салоні якого перебували ще троє пасажирів, рухався по селу Малий Мидськ Рівненського району.

Не врахувавши дорожню обстановку та не обравши безпечну швидкість руху, нетверезий молодик не впорався з керуванням транспорту і виїхав на узбіччя, де його авто занесло та перекинулось.

Внаслідок ДТП, від отриманих травм на місці події загинув 21-річний пасажир автомобіля. Інші двоє - неповнолітні пасажири 14 та 13 років, не постраждали.

Суд обрав молодику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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ДТП

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