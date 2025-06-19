Уряд оновив правила створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей

Кабмін вніс зміни до низки постанов, які вдосконалюють процедури утворення, діяльності та контролю за ДБСТ і прийомними сім’ями.

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до низки нормативно-правових актів з метою вдосконалення механізмів утворення, роботи та контролю за діяльністю дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та прийомних сімей. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, оновлено Положення про ДБСТ та Положення про прийомну сім’ю. Зміни стосуються:

процедури створення ДБСТ та прийомних сімей;

функціонування таких форм сімейного виховання;

повноважень органів опіки, служб у справах дітей щодо організації діяльності та контролю умов проживання й виховання дітей.

Також уточнено норми постанови КМУ №866 від 24.08.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» в частині уточнення повноважень органів опіки та піклування, служб у справах дітей щодо організації діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Крім того, змін зазнала й постанова КМУ №552 від 26.06.2019, що регулює виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення — в частині уточнення назви постанови та уточнення органу місцевого самоврядування, який приймає рішення про влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї.

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