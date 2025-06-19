Практика судов
  1. В Украине

Правительство обновило правила создания и функционирования детских домов семейного типа и приемных семей

08:48, 19 июня 2025
Кабмин внес изменения в ряд постановлений, совершенствующих процедуры образования, деятельности и контроля за ДДСТ и приемными семьями.
Правительство обновило правила создания и функционирования детских домов семейного типа и приемных семей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины внес изменения в ряд нормативно-правовых актов с целью совершенствования механизмов создания, работы и контроля за деятельностью детских домов семейного типа (ДДСТ) и приемных семей. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, обновлены Положение о ДДСТ и Положение о приемной семье. Изменения касаются:

  • процедуры создания ДДСТ и приемных семей;
  • функционирования таких форм семейного воспитания;
  • полномочий органов опеки, служб по делам детей относительно организации деятельности и контроля условий проживания и воспитания детей.

Также уточнены нормы постановления КМУ №866 от 24.08.2008 «Вопросы деятельности органов опеки и попечительства, связанные с защитой прав ребенка» в части уточнения полномочий органов опеки и попечительства, служб по делам детей относительно организации деятельности детских домов семейного типа и приемных семей.

Кроме того, изменения коснулись и постановления КМУ №552 от 26.06.2019, которое регулирует выплаты социальной помощи и денежного обеспечения — в части уточнения названия постановления и уточнения органа местного самоуправления, который принимает решение об устройстве детей в детский дом семейного типа или приемную семью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

дети правительство Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждан Украины может стать больше – для кого из иностранцев законом о множественном гражданстве упрощен порядок получения украинского гражданства

Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве: кто из иностранцев сможет получить гражданство Украины по упрощенным правилам.

В 2024 году за сбыт и хранение наркотиков осуждено более 1500 военнослужащих – исследование

Число военных, осужденных за сбыт и хранение наркотических веществ, значительно возросло по сравнению с 2022 годом.

В кабинете председателя суда обнаружили «прослушку» – ее установили лица, попавшие в суд под видом полиции охраны

В суде заподозрили, что полицейские были не совсем настоящие и вызвали других полицейских охраны.

Иностранцы смогут получить статус участника боевых действий в том же порядке, что и граждане Украины

Правительство утвердило порядок предоставления статуса УБД иностранцам.

Ветераны смогут получить от 3 до 6 тысяч грн компенсации за аренду жилья

Кабмин упростил получение компенсации за аренду жилья для защитников.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України