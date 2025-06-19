Правительство обновило правила создания и функционирования детских домов семейного типа и приемных семей

Кабмин внес изменения в ряд постановлений, совершенствующих процедуры образования, деятельности и контроля за ДДСТ и приемными семьями.

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Кабинет Министров Украины внес изменения в ряд нормативно-правовых актов с целью совершенствования механизмов создания, работы и контроля за деятельностью детских домов семейного типа (ДДСТ) и приемных семей. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, обновлены Положение о ДДСТ и Положение о приемной семье. Изменения касаются:

процедуры создания ДДСТ и приемных семей;

функционирования таких форм семейного воспитания;

полномочий органов опеки, служб по делам детей относительно организации деятельности и контроля условий проживания и воспитания детей.

Также уточнены нормы постановления КМУ №866 от 24.08.2008 «Вопросы деятельности органов опеки и попечительства, связанные с защитой прав ребенка» в части уточнения полномочий органов опеки и попечительства, служб по делам детей относительно организации деятельности детских домов семейного типа и приемных семей.

Кроме того, изменения коснулись и постановления КМУ №552 от 26.06.2019, которое регулирует выплаты социальной помощи и денежного обеспечения — в части уточнения названия постановления и уточнения органа местного самоуправления, который принимает решение об устройстве детей в детский дом семейного типа или приемную семью.

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