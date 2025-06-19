Притворился женщиной и выманил у военного средства «на лечение» — в Хмельницкой области судили мошенника

Почти полмиллиона выманил у военного мошенник, который был его знакомым.

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В Хмельницкой области к 3-м годам заключения приговорили молодого человека, который обманул своего знакомого на полмиллиона гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доказано, что с ноября 2022 по март 2023 19-летний парень, используя фейковый аккаунт в одной из социальных сетей, общался со своим знакомым военнослужащим Вооруженных Сил Украины, который находился в зоне боевых действий.

Потерпевший был убежден, что общается женщиной, нуждающейся в лечении. С этой целью он периодически совершал денежные переводы.

Когда сумма достигла почти полумиллиона человек решил проверить получателя средств. С помощью одного из мессенджеров он рассекретил своего знакомого.

Парень приговорен к 3 годам за решеткой. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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