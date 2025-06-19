Прикинувся жінкою та виманив у військового кошти «на лікування» — на Хмельниччині засудили шахрая

Майже пів мільйона виманив у військового шахрай, який був його знайомим.

Фото: поліція

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На Хмельниччині до 3-х років ув’язнення засудили молодика, який ошукав свого знайомого на пів мільйона гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що з листопада 2022 по березень 2023 року 19-річний хлопець, використовуючи фейковий акаунт в одній із соціальних мереж, спілкувався зі своїм знайомим військовослужбовцем Збройних Сил України, який перебував у зоні бойових дій.

Потерпілий був переконаний, що спілкується жінкою, яка потребує коштів на лікування. З цією метою він періодично здійснював грошові перекази.

Коли сума сягнула майже пів мільйона, чоловік вирішив перевірити отримувача коштів. За допомогою одного з месенджерів він розсекретив свого знайомого.

Хлопця засуджено до 3 років за ґратами. Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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