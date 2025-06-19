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У Києві на станції метро «Вокзальна» встановлюють пандуси

00:06, 19 червня 2025
Київ робить підземку доступнішою.
У Києві на станції метро «Вокзальна» встановлюють пандуси
Фото: КМДА
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На станції метро «Вокзальна» розпочали монтаж пандусів на сходах для входу та виходу, щоб підвищити доступність столичного метрополітену. Про це повідомило КП «Київський метрополітен».

Пандуси відповідають сучасним будівельним нормам і стандартам безбар’єрності. Першу конструкцію встановили в ніч на 18 червня, а другу планують змонтувати до кінця тижня. Роботи проводять уночі, щоб не заважати пасажирам.

КП «Київський метрополітен» також нагадало, що маломобільні пасажири можуть замовити супровід для комфортного пересування підземкою, зателефонувавши за номером (044) 238-55-11. Рекомендується звертатися за годину до поїздки, вказавши час і маршрут. У травні 2025 року цією послугою скористалися близько 950 пасажирів.

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Київ метро

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