Українські держресурси щомісяця зазнають тисяч кібератак — Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, для захисту залучають штучний інтелект, який уже виявив віруси, непомітні для звичайних антивірусів.

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Україна стикається з безпрецедентним кібертиском — щомісяця державні ресурси зазнають тисяч атак. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час заходу NV «Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє».

Посадовець вказав, що обсяги атак у кіберпросторі просто неймовірні. «У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях», — зазначив міністр.

За його словами, в усіх співробітників Мінцифри встановлено спеціальне ПЗ на основі ШІ, яке аналізує активність на ноутбуках. У разі виявлення аномалій система миттєво реагує. «Ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси», — наголосив він.

Федоров також підкреслив критичну важливість швидкої реакції на кібератаки, додавши, що Мінцифра вже домовилася з великим донором про фінансування тендерів на кіберзахист як для державного, так і для приватного сектору.

Нагадаємо, що Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки, яка вивела з ладу практично усі електронні сервіси головного суду країни.

Згодом Верховний Суд повідомив, що 13 червня відновив приймання процесуальних документів, їхній автоматизований розподіл та розгляд. Втім, підсистема Електронний суд ще не запрацювала для касаційних цивільного, кримінального судів та Великої Палати.

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