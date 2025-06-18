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Кабмін затвердив нові порядки з кібербезпеки: авторизація та профілі безпеки для держсистем

17:52, 18 червня 2025
Уряд для посилення національної кібербезпеки ухвалив нові порядки з авторизації держсистем і профілів безпеки.
Кабмін затвердив нові порядки з кібербезпеки: авторизація та профілі безпеки для держсистем
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Кабінет Міністрів України затвердив два важливі документи, які посилюють національну систему кіберзахисту. Йдеться про постанову, яка визначає порядок розробки та затвердження профілів безпеки та порядок авторизації з безпеки інформаційних, електронних комунікаційних та технологічних систем.

Ці порядки забезпечують імплементацію положень Закону України №4336-ІХ від 27 березня 2025 року, спрямованого на захист державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Документи встановлюють чіткі механізми розробки базових, галузевих і цільових профілів безпеки:

  • Базовий профіль створюється з урахуванням типу даних і функціоналу системи, затверджується Адміністрацією Держспецзв’язку.
  • Галузевий профіль адаптується для відповідної категорії систем.
  • Цільовий профіль розробляється для конкретної системи, що підлягає авторизації, на базі вже визначених профілів.

Також визначено процедури проведення авторизації з безпеки систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, власниками або розпорядниками яких є органи державної влади, державні органи, державні підприємства, установи та організації, органи місцевого самоврядування.

Авторизація з безпеки систем проводиться для можливості експлуатації системи з урахуванням відповідності вимогам законодавства, національним стандартам та передбаченим законодавством нормам технічного та криптографічного захисту інформації та кіберзахисту.

Окремо передбачено перевірку дотримання вимог безпеки протягом усього життєвого циклу системи.

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Кабінет Міністрів України кіберзлочинність кіберзахист

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