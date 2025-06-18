Австралія скасовує табу – геям і бі-чоловікам дозволили бути донорами крові та плазми

Австралія дозволила донорство без упереджень.

Фото: lviv-redcross.at.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Австралія скасує правила, що обмежували сексуально активних геїв і бісексуальних чоловіків у донорстві крові та плазми, повідомила національна служба донорства Lifeblood 18 червня 2025 року. Зміни, які набудуть чинності з 14 липня для плазми та у 2026 році для крові, зроблять Австралію першою країною, що повністю знімає обмеження на донорство плазми, пов’язані із сексуальною активністю. Про це повідомляє ВВС.

Раніше чоловікам і трансгендерним жінкам, які мали секс із чоловіками протягом останніх трьох місяців, а також секс-працівникам і жінкам, які мали секс із бісексуальними чоловіками, заборонялося здавати кров або плазму. Нові правила, схвалені регулятором охорони здоров’я, дозволять здавати кров особам, які мають моногамні стосунки щонайменше шість місяців, незалежно від статі чи сексуальної орієнтації. Для плазми обмеження ще м’якші: донори, які мали анальний секс із новими або кількома партнерами, зможуть здавати її без очікування, якщо пройшло три місяці.

Запитання про сексуальні контакти чоловіків із чоловіками виключено з анкети. Натомість усіх донорів питатимуть про анальний секс із новими чи кількома партнерами. Користувачі профілактичного препарату PrEP зможуть здавати плазму, але не кров. Виняток становлять люди з ВІЛ та їхні партнери, яким донорство плазми заборонено.

«Австралійські життя будуть врятовані завдяки цьому давно очікуваному і важливому рішенню», — заявив Родні Крум із кампанії Let Us Give. Головна медична директорка Lifeblood Джо Пінк назвала зміни історичною подією, підкресливши, що безпека залишається пріоритетом.

Дослідження Lifeblood і Інституту Кірбі показало, що зміни не вплинуть на безпеку постачання крові та плазми, адже плазма проходить інактивацію патогенів. Очікується, що нововведення залучать до 625 тисяч нових донорів, що критично важливо на тлі зростання попиту на плазму.

Водночас Шарон Дейн із Let Us Give зазначила, що правила для донорства крові залишаються консервативнішими, ніж у Великій Британії, Канаді чи США, де достатньо трьох місяців моногамії для анального сексу, порівняно з шістьма в Австралії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.