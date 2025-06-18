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У Держпраці пояснили, що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору

23:30, 18 червня 2025
У такому випадку працівник має право особисто або через профспілку подати скаргу на цей наказ до Держслужби з питань праці або її регіональних підрозділів.
У Держпраці пояснили, що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору
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Державна служба з питань праці пояснює, що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору.

В такому випадку працівник особисто або через профспілку може оскаржити такий наказ до Державної служби України з питань праці або її територіальних органів. У разі відсутності підстав для призупинення дії трудового договору інспектор праці може внести припис про усунення виявлених порушень (за погодженням військової адміністрації). Такий припис є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня його отримання.

У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору, виданим до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», таким працівником (працівниками) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до Державної служби України з питань праці, або її територіального органу, який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про визнання відповідного наказу (розпорядження) таким, що втратив чинність.

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Держпраці

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