Практика судів
  1. У світі

«Я можу це зробити, можу й не зробити», – Трамп висловився щодо можливості США завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану

17:41, 18 червня 2025
Трамп зробив жорсткі заяви про Іран, дотепи в бік Путіна та натяк на можливий удар по ядерних об’єктах.
«Я можу це зробити, можу й не зробити», – Трамп висловився щодо можливості США завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США отримали повний контроль над повітряним простором Ірану. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

«Тепер у нас є повний і тотальний контроль над небом Ірану. В Ірану була хороша система відстеження та інше оборонне обладнання — і у великій кількості — але це ніщо в порівнянні з тим, що створюється, розробляється і виробляється в США. Ніхто не робить це краще, ніж стара добра Америка!» — написав він.

Раніше Ізраїль заявляв, що отримав перевагу в повітрі щонайменше в західній частині ісламської республіки, включно зі столицею країни Тегераном.

Також Трамп заявив, що йому достеменно відоме місцезнаходження верховного лідера Ірану, але США не мають наміру його вбивати «принаймні зараз». «Наше терпіння на межі», — додав він.

«Беззумовна капітуляція!» — написав президент США у третьому пості. Ймовірно, це вимога до Ірану.

«Я можу це зробити, можу й не зробити», — заявив журналістам Дональд Трамп про удар по ядерних об’єктах Ірану в трансляції Fox News. При цьому американський президент зазначив, що вести переговори з Іраном ще не пізно.

Окрім того, Трамп дотепно відповів Путіну, який рветься до посередництва між Іраном та Ізраїлем: «Я ось учора з ним говорив і сказав - він, до речі, запропонував допомогти посередником. Я йому відповів: зроби мені послугу - будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, ок? Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися згодом».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп війна Іран Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземці зможуть отримати статус учасника бойових дій у тому ж порядку, що громадяни України

Уряд затвердив порядок надання статусу УБД іноземцям.

Ветерани зможуть отримати від 3 до 6 тисяч грн компенсації за оренду житла

Кабмін спростив отримання компенсації за оренду житла захисникам.

Кабмін змінив порядок видачі посвідчення моряка

Зокрема уряд встановив, що розміщений за кордоном відокремлений підрозділ ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» здійснює прийняття документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка громадянам України, які перебувають за кордоном.

Cуд зможе вирішувати питання про судові витрати без повідомлення учасників справи – прийнято закон

Суди зможуть ухвалювати додаткове рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.

Судді або судді у відставці повинні увійти до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури – Станіслав Кравченко

Наявність суддів у складі дисциплінарних органів адвокатури забезпечить прозорість та об’єктивність розгляду дисциплінарних проваджень стосовно адвокатів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області