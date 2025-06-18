«Я можу це зробити, можу й не зробити», – Трамп висловився щодо можливості США завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану

Трамп зробив жорсткі заяви про Іран, дотепи в бік Путіна та натяк на можливий удар по ядерних об’єктах.

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США отримали повний контроль над повітряним простором Ірану. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

«Тепер у нас є повний і тотальний контроль над небом Ірану. В Ірану була хороша система відстеження та інше оборонне обладнання — і у великій кількості — але це ніщо в порівнянні з тим, що створюється, розробляється і виробляється в США. Ніхто не робить це краще, ніж стара добра Америка!» — написав він.

Раніше Ізраїль заявляв, що отримав перевагу в повітрі щонайменше в західній частині ісламської республіки, включно зі столицею країни Тегераном.

Також Трамп заявив, що йому достеменно відоме місцезнаходження верховного лідера Ірану, але США не мають наміру його вбивати «принаймні зараз». «Наше терпіння на межі», — додав він.

«Беззумовна капітуляція!» — написав президент США у третьому пості. Ймовірно, це вимога до Ірану.

«Я можу це зробити, можу й не зробити», — заявив журналістам Дональд Трамп про удар по ядерних об’єктах Ірану в трансляції Fox News. При цьому американський президент зазначив, що вести переговори з Іраном ще не пізно.

Окрім того, Трамп дотепно відповів Путіну, який рветься до посередництва між Іраном та Ізраїлем: «Я ось учора з ним говорив і сказав - він, до речі, запропонував допомогти посередником. Я йому відповів: зроби мені послугу - будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, ок? Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися згодом».

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