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«Я могу это сделать, могу и не сделать», – Трамп высказался о возможности США нанести удары по ядерным объектам Ирана

17:41, 18 июня 2025
Трамп сделал жесткие заявления об Иране, остроумные замечания в адрес Путина и намек на возможный удар по ядерным объектам.
«Я могу это сделать, могу и не сделать», – Трамп высказался о возможности США нанести удары по ядерным объектам Ирана
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США получили полный контроль над воздушным пространством Ирана. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Теперь у нас есть полный и тотальный контроль над небом Ирана. У Ирана была хорошая система отслеживания и другое оборонительное оборудование — и в большом количестве — но это ничто по сравнению с тем, что создается, разрабатывается и производится в США. Никто не делает это лучше, чем старая добрая Америка!» — написал он.

Ранее Израиль заявлял, что получил превосходство в воздухе как минимум в западной части исламской республики, включая столицу страны Тегеран.

Также Трам заявил, ему точно известно местонахождение верховного лидера Ирана, но США не намерены его убивать «по крайней мере сейчас». «Наше терпение на исходе», — добавил он.

«Безоговорочная капитуляция!» — написал президент США в третьем посте. Вероятно, это требование к Ирану.

«Я могу это сделать, могу и не сделать», — заявил журналистам Дональд Трамп о ударе по ядерным объектам Ирана в трансляции Fox News. При этом американский президент указал, что вести переговоры с Ираном еще не поздно.

Кроме того, Трамп остроумно ответил Путину, который рвется к посредничеству между Ираном и Израилем: «Вот я вчера с ним говорил и сказал — он, кстати, предложил помочь посредником. Я ему ответил: сделай мне одолжение — будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, ок? Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом».

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США Дональд Трамп война Иран Израиль

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