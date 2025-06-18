Кабмин упростил правила рубок и приблизил их к евростандартам

Реформа в лесной отрасли: научные рубки и подготовка к заготовке теперь по новым нормам.

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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления, регулирующие специальное использование лесных ресурсов, чтобы привести их в соответствие с законами о защите прав собственников земельных паев и административной процедуре. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Обновленное постановление согласовывает Порядок специального использования лесных ресурсов с Лесным и Налоговым кодексами Украины. Оно четко определяет правила рубок для научных исследований и подготовительных работ перед основными лесосечными мероприятиями, что будет способствовать эффективному управлению лесами, обустройству трелевочных волоков и уменьшению воздействия на окружающую среду.

«Это решение - результат совместной работы специалистов Минприроды, Гослесагентства и экспертной среды. Мы обновляем правила игры в сфере лесопользования, создавая условия для сбалансированного развития лесной отрасли. Важно, что в нем учтены как требования законодательства, так и потребности ученых», - отметила министр Светлана Гринчук.

Документ отменяет ряд лишних согласований и упрощает организационные процедуры в лесном хозяйстве, учитывая рекомендации Межведомственной рабочей группы. Эти шаги приближают Украину к европейским стандартам устойчивого природопользования и модернизации лесного управления.

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