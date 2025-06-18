Практика судов
  1. В Украине

Кабмин упростил правила рубок и приблизил их к евростандартам

18:25, 18 июня 2025
Реформа в лесной отрасли: научные рубки и подготовка к заготовке теперь по новым нормам.
Кабмин упростил правила рубок и приблизил их к евростандартам
Фото: depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления, регулирующие специальное использование лесных ресурсов, чтобы привести их в соответствие с законами о защите прав собственников земельных паев и административной процедуре. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Обновленное постановление согласовывает Порядок специального использования лесных ресурсов с Лесным и Налоговым кодексами Украины. Оно четко определяет правила рубок для научных исследований и подготовительных работ перед основными лесосечными мероприятиями, что будет способствовать эффективному управлению лесами, обустройству трелевочных волоков и уменьшению воздействия на окружающую среду.

«Это решение - результат совместной работы специалистов Минприроды, Гослесагентства и экспертной среды. Мы обновляем правила игры в сфере лесопользования, создавая условия для сбалансированного развития лесной отрасли. Важно, что в нем учтены как требования законодательства, так и потребности ученых», - отметила министр Светлана Гринчук.

Документ отменяет ряд лишних согласований и упрощает организационные процедуры в лесном хозяйстве, учитывая рекомендации Межведомственной рабочей группы. Эти шаги приближают Украину к европейским стандартам устойчивого природопользования и модернизации лесного управления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Кабинет Министров Украины лес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранцы смогут получить статус участника боевых действий в том же порядке, что и граждане Украины

Правительство утвердило порядок предоставления статуса УБД иностранцам.

Ветераны смогут получить от 3 до 6 тысяч грн компенсации за аренду жилья

Кабмин упростил получение компенсации за аренду жилья для защитников.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.

Суд сможет решать вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела – принят закон

Суды смогут выносить дополнительное решение о распределении судебных расходов без уведомления участников дела.

Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області