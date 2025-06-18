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Кабмін спростив правила рубок і наблизив їх до євростандартів

18:25, 18 червня 2025
Реформа в лісової галузі: наукові рубки та підготовка до заготівлі тепер за новими нормами.
Кабмін спростив правила рубок і наблизив їх до євростандартів
Фото: depositphotos
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Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанов, що регулюють спеціальне використання лісових ресурсів, щоб привести їх у відповідність до законів про захист прав власників земельних паїв та адміністративну процедуру. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Оновлена постанова узгоджує Порядок спеціального використання лісових ресурсів із Лісовим і Податковим кодексами України. Вона чітко визначає правила рубок для наукових досліджень і підготовчих робіт перед основними лісосічними заходами, що сприятиме ефективному управлінню лісами, облаштуванню трелювальних волоків і зменшенню впливу на довкілля.

«Це рішення — результат спільної роботи фахівців Міндовкілля, Держлісагентства та експертного середовища. Ми оновлюємо правила гри у сфері лісокористування, створюючи умови для збалансованого розвитку лісової галузі. Важливо, що у ньому враховані як вимоги законодавства, так і потреби науковців», — зазначила міністр Світлана Гринчук.

Документ скасовує низку зайвих погоджень і спрощує організаційні процедури в лісовому господарстві, враховуючи рекомендації Міжвідомчої робочої групи. Ці кроки наближають Україну до європейських стандартів сталого природокористування та модернізації лісового управління.

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Кабінет Міністрів України ліс

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