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Віцепрем'єр Олексій Чернишов про закон про множинне громадянство: Це наш крок назустріч до ЄС і 130 демократичних країн

17:24, 18 червня 2025
Олексій Чернишов підкреслив, що це важливий крок до збереження та відновлення зв’язку з мільйонами українців у світі.
Віцепрем'єр Олексій Чернишов про закон про множинне громадянство: Це наш крок назустріч до ЄС і 130 демократичних країн
Фото: Олексій Чернишов/Facebook
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Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 18 червня ухвалила в цілому як закон законопроект 11469 про множинне громадянство. Питання визнання кількох громадянств буде залежати від того, чи це громадянство держави, внесеної до списку Кабміну – а він формуватиме список на власний розсуд.

Віце-прем’єр-міністр — Міністр національної єдності Олексій Чернишов прокоментував ухвалення закону про впровадження множинного громадянства.

«Сьогодні — історичний день для України. Це рішення — важливий крок до збереження та відновлення зв’язку з мільйонами українців у світі», — наголосив Олексій Чернишов.

Він підкреслив, що ухвалення закону про множинне громадянство враховує сучасні виклики глобалізованого світу.

«Це наш крок назустріч до Європейського Союзу і 130 демократичних країн, де така практика вже давно є нормою. Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую всім, хто зробив це можливим!» — зазначив Олексій Чернишов.

Раніше ми писали, що наразі невідомо, які країни Кабмін внесе до переліку «держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку», втім, як писала «Судово-юридична газета», у січні 2024 року, Володимир Зеленський реєстрував інший законопроект 10425 – також про множинне громадянство. Перший проект 10425, як і нинішній, передбачав запровадження спрощеного порядку набуття громадянства України для окремих категорій іноземців.

Попередній проект 10425 чітко перелічував безпосередньо у тексті законопроекту країни, громадянам яких спростять доступ до українського паспорта. Зокрема, у п. 7 ст. 1 законопроекту було встановлено, що це такі країни, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словакія, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія, Японія.

Депутатка Євгенія Кравчук розповіла, які проблеми вирішить ухвалений Радою закон про множинне громадянство.

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закон ЄС Україна громадянство Олексій Чернишов

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