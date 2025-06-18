Пенсійний фонд отримуватиме дані про фізичну ідентифікацію пенсіонерів напряму від банків

Уряд зобов’язав банки інформувати Пенсійний фонд про фізичну ідентифікацію одержувачів пенсій.

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Уряд вніс зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Відтепер уповноважені банки зобов’язані інформувати Пенсійний фонд України про проведення фізичної ідентифікації одержувачів пенсій. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Якщо банк провів фізичну ідентифікацію особи, він повинен передати відповідну інформацію до Пенсійного фонду в електронному форматі. Дані надсилаються з використанням кваліфікованого електронного підпису через захищені канали звʼязку відповідно до вимог законів «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Передача інформації здійснюватиметься лише за її наявності, але не частіше одного разу на день, згідно з протоколом обміну даними між банком та Пенсійним фондом.

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